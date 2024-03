Colonización aprobó no aumentar las rentas

En el presente mes, el directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC), aprobó “no modificar las rentas semestrales de todo el aparato productivo y la canasta que tiene el instituto”, comentó en primer lugar Mario Monsón, gerente de la institución.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, Monsón recordó que luego de tres años de sequía, el INC durante el año pasado resignó US$ 1 millón de cobro de renta, “y eso le benefició al productor que pudo hacerse del forraje y de algunos créditos que implementamos de forma institucional”.

La decisión de no aumentar las diferentes rentas, fue tomada por unanimidad dentro del directorio.

Sobre el valor de las diferentes rentas, el gerente de la institución indicó que una ganadera de índice coneat 100 está sobre los US$ 60 y la lechera entre US$ 160 y US$ 180.

En referencia a la compra de campos por parte de la institución, durante el año 2023 se compraron 5.000 hectáreas en todo el país, con una inversión total de US$ 15 millones, “obviamente la sábana es corta, pero de esta forma el instituto retomó al compra de campos”.