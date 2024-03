Capillera sobre su renuncia a Cabildo Abierto: “Veníamos a ser diferentes, a hacer las cosas que realmente corresponden” y no se logró

La diputada Elsa Capillera, electa por Cabildo Abierto, abandonó el partido liderado por Guido Manini Ríos, para sumarse a Partido Colorado y hacer campaña por la precandidatura de Andrés Ojeda.

Capillera abandonó Cabildo Abierto pero advirtió que no renunciará a su banca en Diputados. Según destacó tras tomar esta decisión, su sector ha entregado mucho al partido pero sus integrantes no se sienten tan representados.

La suya fue la lista más votada dentro de Cabildo Abierto en las elecciones pasadas. Más de 23 mil personas la apoyaron.

Antes de integrar Cabildo Abierto, Capillera había estado en el Partido Nacional, como parte de la Lista 40 liderada por Javier García.

Capillera, quien nació en el departamento de Salto, es la menor de diez hermanos. Proviene de una familia trabajadora, a la que tuve que ayudar económicamente desde muy joven, por lo que a sus quince años debió dejar el liceo para trabajar como empleada doméstica.

Tras llegar a Montevideo en busca de una mejora económica, su familia se instaló en el Barrio Borro. Actualmente vive junto a su esposo y sus dos hijos en el complejo San Martín II, en Casavalle, a orillas de una cañada.

En entrevista con Informativo Carve del Mediodía, Capillera se refirió a su decisión de abandonar CA y de pasar a integrar el PC. También habló sobre algunas propuestas que aportará a la campaña de Andrés Ojeda.

“La gente necesita una renovación dentro del PC. Creo que es una buena oportunidad para el partido y para que la gente tenga una nueva opción en el abanico de los precandidatos”, resaltó.

Respecto a su decisión de abandonar Cabildo Abierto, Capillera dijo que la participación dentro del partido se fue desgastando con el paso del tiempo hasta sentir que ya no tenía nada más que aportar desde ese lado.

“No teníamos lugares de discusión, de formación ni temas específicos para tratar. Sentíamos que no estábamos aportando nada al partido. De todos los lugares donde he estado, donde he sentido que no aportaba nada, me voy. No es nuestro lugar si no podemos aportar nada”, agregó.

También dijo que Cabildo Abierto prometió durante la campaña electoral que sería un partido diferente, que iba a hacer “las cosas que realmente corresponde”, sin embargo no cumplió con ello.

Capillera se reconoce como una referente barrial, y ese rol pretende mantenerlo en su militancia. “Estamos para ayudar a la gente en el momento que lo necesite. Un proyecto de ley lleva el tiempo que lo pienses, el tratamiento en la comisión, luego es discutido, va a una de las cámaras, pasa mucho tiempo y la gente no puede esperar todo ese tiempo, por eso uno tiene que tratar de solucionarle en el momento”, expresó la diputada, quien cuestionó los tiempos del Estado.

Escuchá la entrevista completa.

Podes escuchar la entrevista también en Spotify.