Andrade: El actual gobierno instaló “un modelo más desigual”, en 48 meses de administración hubo 42 de rebaja salarial

Este martes se presentó oficialmente el Espacio Democrático Avanzado, una alianza que apoya la precandidatura de Carolina Cosse en la interna del Frente Amplio, integrado por el Partido Comunista del Uruguay (PCU), La Amplia, el Frente Izquierda de Liberación (Fidel) y la Corriente Unidad Frenteamplista (CUF), entre otros grupos.

Además, el PCU definió que el senador Óscar Andrade encabece la lista 1001, para las internas de junio y en octubre para el Senado. También reivindicó su apoyo al plebiscito que impulsa el PIT-CNT que busca eliminar algunos aspectos fundamentales de la reforma jubilatoria que hizo este gobierno.

El senador frenteamplista Óscar Andrade se refirió a estos y otros asuntos en entrevista con Informativo Carve del Mediodía.

Según el PCU, durante la actual administración el Uruguay se ha vuelto más desigual, con deterioro democrático y sin haber dado respuesta a los problemas reales de la ciudadanía.

Sin embargo, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, aseguró la semana pasada que 2023 cerró con mayores niveles de actividad económica, más exportaciones, más inversión, más empleo, aumento del salario real y del consumo de los hogares, en comparación con 2019, último año de gobierno del FA.

Al respecto, Andrade dijo que Uruguay está peor, en varios aspectos, teniendo en cuenta “la película entera” de lo que fue esta gestión.

Por una lado, indicó que el país es más dependiente de lo que era en 2019, debido al contrato con la empresa belga Katoen Natie por la extensión de la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto hasta 2081. En la misma línea agregó la decisión de haber otorgado a otras empresas la posibilidad de brindar el servicio de internet, el cual, hasta el momento era monopolizado por Antel.

“Es un proceso de deterioro. No fue peor porque se logró confrontar y se resistió”, indicó el legislador.

Por otra parte, opinó que el actual gobierno instaló “un modelo más desigual” en materia de salarios y jubilaciones, ya que en 48 meses de gestión hubo 42 de rebaja salarial.

“En el promedio del año es un 0,2% abajo cuando se compara con 2019. En términos de transferencia los trabajadores transfirieron más de dos mil cien millones de dólares del salario al capital, y acá nos han querido decir que esto era inevitable. Se eligió el camino más fácil, ajustar sobre los trabajadores, creo que era evitable”, manifestó.

También señaló que la economía durante 2021 y 2022 subió más de diez puntos en comparación con 2020, pero aún los salario están por debajo.

A su vez, expresó que la recuperación del podes adquisitivo de los salario tiene que ver con la lucha de los sindicatos, ya que, si se analiza por sector de actividad, donde hubo menos pérdida es en sectores que tiene un gremio fuerte.

“No puedo caer en el error de pensar que la inconstitucionalidad es todo. También en la oposición nos enteramos que la inconstitucionalidad no es todo, porque algunas medidas se lograron defender no necesariamente desde la acción legislativa sino desde la acción social, que permitió que determinados procesos no fueran tan duros”, enfatizó.

Por otra parte, aseguró que hubo un retroceso en materia educativa y en materia de inversión pública en vivienda. “No se hizo el ajuste donde se dijo en campaña que se iba a hacer. El gobierno tiene que reconocer que no había 900 millones de dólares para recortar de gastos superfluos”, manifestó el senador.

Andrade también habló sobre la reforma de la seguridad social llevada adelante por el actual gobierno, sobre la que opinó que “es profundamente regresiva”, en la que el gobierno hace un ahorro pero que significa una situación drástica para los trabajadores.

En esta línea, reconoció que era necesario realizar una reforma, pero que se base en tres principios fundamentales: Cobertura, es decir que los trabajadores se pueda jubilar; la suficiencia, es decir que la jubilación que cobres te dé para vivir; y la sostenibilidad.

“¿Es una reforma justa socialmente? ¿Lo discutimos lo suficiente? ¿La gente lo sabe? Está mal en cómo se redistribuye los ingresos”, cuestionó Andrade.

Consultado respecto a la posibilidad de que compita como candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, expresó que no lo puede descartar porque todas las veces que dijo que no la realidad lo llevó a otro lado.

Sin embargo, aseguró que aún no es el momento de discutir quien o quienes competirán por la comuna capitalina, ya que el foco debe estar en las elecciones nacionales.

Escuchá la entrevista completa.

También podes escuchar la entrevista en Spotify.