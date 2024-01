Sanjurjo: “Es un error llamarle guerra” al narcotráfico a lo que es “la lucha contra un mercado ilegal”

En entrevista con Plan de Fuga, Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior dijo que hay una mezcla de sensaciones por las cifras de delitos.

Sanjurjo indicó que han logrado bajar la mayoría de delitos que aquejan a la población. “Confiamos en que esta nueva forma de tratar los homicidios va a repercutir este año en la baja de esos delitos”.

Sanjurjo señaló que están 100% abocados en bajar el delito. Uruguay históricamente combatió los homicidios desde un punto de vista generalista.

Sanjurjo expresó que los homicidios tienen muchas causas, en Uruguay se sobreestima de manera extrema el impacto o la influencia que tiene el crimen organizado en los homicidios. Es solo una minoría de los homicidios, que está realmente asociada al crimen organizado.

Agregó que lo que sucede en Uruguay es que los homicidios tienen causas diferentes pero la mayoría de ellos se dan en ciertos barrios, por parte de hombres jóvenes, que muchas veces tienen problemas de adicción, que dirimen por medio de la violencia cualquier conflicto que tienen en la vida.

Sanjurjo señaló que para la policía eso es un desafío enorme porque estas personas muchas veces están asociadas a otros delitos. No piden ayuda, no quieren ayuda, no testifican y no denuncian. “Estamos intentando proteger a un sector de la población que no nos quieren cerca de ellos”.

“Hay que mejorar el nivel de aclaramiento de los crímenes, nadie quiere hablar y es muy difícil investigar así”.

Sanjurjo dijo que es un error llamarle guerra – en referencia a quienes dicen guerra contra el narcotráfico o las drogas- a lo que vendría a ser la lucha contra un mercado ilegal.

Escuchá la entrevista completa al coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo.