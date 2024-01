El senador José Carlos Mahía dijo que el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, anunció en el Parlamento que hará un cambio en la estrategia de combate al delito.

Agregó que Martinelli es el ministro de la transición, por lo que espera que sea una buena estrategia por el bien de la sociedad. “Pudo haber bajado los delitos pero no se dio con la tecla”, afirmó Mahía.

“No se puede hacer promesas en campaña que no se pueden cumplir. No podemos caer en los mismos errores, ni el Frente Amplio ni el gobierno”.

Mahía expresó que no es el centro del debate las cifras del delito. “El problema está en encapsular ciertos temas y que no sea todo promesas no cumplidas, Mi preocupación pasa por no crear condiciones para que no comentamos, sea cual sea el gobierno, los mismo errores”.

