“Es necesario animarse a hacer un rediseño del transporte porque la gente lo necesita”, dijo Marcelo Metediera intendente interino de Canelones sobre el proyecto del tranvía

Marcelo Metediera intendente interino de Canelones dialogó con el Informativo Carve de Mediodía, donde habló del proyecto del tranvía que busca unir Ciudad de la Costa con la Ciudad Vieja de Montevideo. Metediera además habló sobre cómo está el departamento a nivel general,

El intendente interino señaló que “es necesario animarse a hacer un rediseño del transporte porque la gente lo necesita” y agregó que en una encuesta se reflejó eso. El 83 % de la gente de Ciudad de la Costa está dispuesta a dejar el auto y subirse a un sistema de transporte si tiene buenas condiciones para circular.

Es necesario que los distintos sistemas de transportes dialoguen. señaló Metediera ya que el tren no ingresa en los barrios y los ómnibus se seguirán usando. No me preocupa que tipo de tren sería, lo que preocupa es qué tipo de servicio se va a dar, dijo Metediera.

Metediera contó que aún no recibieron el proyecto formalmente, si han mantenido reuniones con las empresas de construcción.