“No veo mucho espacio”, dijo Secco sobre la posibilidad de que el ganado se valorice

En el cierre del año, el mercado internacional de la carne muestra una operativa “dinámica, con buen volumen de faena y de oferta, con ventas normales, con un mercado calmo en el sentido que han habido sobresaltos”, sostuvo Marcelo Secco, director de Grupo Marfrig en Uruguay.

Entrevistado en Valor Agregado, Secco indicó que el valor medio de la tonelada se ha venido ajustándose con un valor más cercano a los US$ 4.000 por tonelada, “hay que tratar de cuidar la valorización y canalizar la oferta disponible del momento”.

El integrante de Grupo Marfrig fue consultado sobre la posibilidad de que exista un espacio para que el precio del ganado suba, teniendo en cuenta que la tonelada de carne se ubica en US$ 4.053 y el novillo en el eje de US$ 3,20, respondió que “si el espacio es por la dinámica de mercado y las ventas que estamos teniendo: no veo mucho espacio”.

Mirando el corto plazo, el industrial señaló que “en el primer trimestre del 2024 no veo señales comerciales fuertes, que permitan que una dinámica de faena agresiva y fuerte por demanda haga que se estrese contra la oferta y levante mucho el precio del ganado”.

Durante las últimas 8 semanas, la faena se ha mantenido por encima de las 50.000 cabezas, consultado sobre la posibilidad de que estos niveles se mantengan para el arranque del 2024, el también presidente de Adifu afirmó que “si uno mira la serie histórica de Uruguay, la faena en verano siempre ajusta un poco, vamos a entrar con un ritmo bastante estable de actividad, pero el mercado en Uruguay no soporta estos niveles de faena pensando en mantenerlos todo el verano”.

En referencia a las perspectivas con el ganado de corral para el 2024, Secco mencionó que visualiza “que las dietas se van a ajustar, con un buen verano vamos a tener una buena zafra y vamos a poder encarar a partir de marzo o abril dietas bastante más baratas que el año pasado. Por lo menos el 30% del paquete es la dieta”. Por otra parte indicó que hay que observar con lo que suceda con la relación flaco/gordo.

“Soy optimista que a finales de este trimestre el corral va a tener una operativa regular”, afirmó Secco.

Por otra parte, Secco sostuvo que mantiene expectativas en la evolución de las medidas adoptadas en Argentina “porque es el país que marca la tendencia de precios en Europa”.

“Está todo armándose, es todo una batería de medidas que se vienen procesando. Me parece que en este mes de diciembre no vamos a ver señales muy claras de lo que va a pasar, pero todo indica de que vamos a un proceso más regular, más formal, más previsible”, sostuvo Secco, que además agregó que “habrá que estar preparados para ver como quedamos en materia de competitividad frente a Argentina”.

Secco concluyó haciendo referencia a las expectativas con China posterior al año nuevo, allí señaló que “se está operando con normalidad, se vende, se cobra, semanas más trancadas, semanas menos trancadas. Uruguay tiene una posición muy regular, muy fluida en China”.

“La expectativa más importante está en ver como evolución su economía interna, y a su vez ver como se comporta el consumo en las festividades”, cerró.