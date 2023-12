Exasesor ministerial de Heber con medidas cautelares por denuncia de violencia de género

La Justicia dispuso el impedimento de acercamiento y de comunicación entre el exasesor del Ministerio del Interior, Andrés Capretti, y la mujer –funcionaria del Ministerio del Interior- que lo denunció este año ante la Justicia por distintos actos de violencia de género. Esto ocurrió luego de que la denunciante reportara eventos extraños en su casa, e incluso amenazas.

Desde el pasado 8 de setiembre hasta ahora, la denunciante sostiene que tuvo varios episodios en los que le tocaban el timbre insistentemente en su casa y presencias sospechosas en las inmediaciones. El 3 de octubre recibió un llamado en el que le preguntaron su nombre, si estaba en su casa y le dijeron la calle, porque tenían un paquete para ella. Después le mandaron un audio de WhatsApp en el que le dijeron “que se habían equivocado, que habían llamado a un cliente”.

Ese mismo día, la mujer salió de su domicilio para ir al almacén y se encontró con un papel en el corredor común que lleva hasta su casa. Ese papel blanco –según la denunciante- tenía una leyenda que decía: “Cerrá la boca, retirá la denuncia”. Ella se lo mostró a la Policía y, según ella, los oficiales le dijeron que radicara la denuncia por molestias. Los policías han dicho ante la Justicia que eso no ocurrió tal como ella lo relató.

El 15 de noviembre, al volver a su casa, la mujer se encontró con otro papel, pero esta vez estaba debajo de la alfombra exterior. En el papel estaba dibiujada una cara triste, con cruces en los ojos. Una persona que apartentemente fue testigo del hecho, le dijo a la mujer que vio a una persona tocar el timbre del domicilio y posteriormente retirarse.

En la audiencia, Capretti pidió tomar la palabra y decir lo que pensaba a la jueza Blanca Rieiro. Allí dijo que llegaba “con miedo” porque a la poca información que tuvieron acceso él y su abogado –la mayoría de la carpeta está reservada para su defensa– “reviste grandes falsedades y mentiras”. El exasesor de Heber dijo que tenía miedo por él y sus hijas, y se preguntó “con qué fundamento” la víctima decía que él andaba detrás de sus pasos.

A partir de allí, Capretti dio varias definiciones sobre su vida política y cómo esta denuncia que recibió fue un “mojón” para él en su vida. “Yo me quedé sin trabajo a raíz de esa situación, no participo de la actividad política, para mí esto fue un mojón en mi vida. Tanto que dije ‘no me dedico más a esta actividad’”, indicó.

Capretti explicó que se fue a vivir a la casa de su padre en el departamento de Canelones porque ya no podía solventar su vida en Montevideo y que, pese a que intenta conseguir trabajo en el ámbito privado, no ha conseguido nada. “Yo si fuera empleador y me Googleo, no me contrato”, dijo.

