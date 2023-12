Pereira: El gobierno está llevando adelante una “política de marketing” con la reforma educativa

El Congreso del Frente Amplio proclamó a Yamandú Orsi, Carolina Cosse, Mario Bergara y Andrés Lima como precandidatos a la presidencia.

Además, se aprobaron las bases programáticas de cara a un eventual gobierno 2025-2030.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira dijo a Informativo Carve del Mediodía que está muy conforme con el proyecto de programa que se logró, y que finalmente fue aprobado este domingo, debido a que es parte de un trabajo de dos años, del que participaron más de mil personas, entre académicos, intelectuales, científicos, especialistas del deporte, de la cultura, militantes, obreros, ambientalistas y cooperativistas.

A su vez, aseguró que el partido tiene muchas cuestiones a favor de cara a las próximas elecciones, como un programa “potente” que pone el foco en las necesidades que tiene el país, candidatos “con mucha potencia” y una organización “que está muchísimo más fuerte que en 2018”.

“Tenemos motivos por los cuales estar conformes, pero somos consciente que las elecciones no se ganan con encuestas sino con votos, y que ahora viene un año enorme, intenso y profundo, para conquistar esa mayoría que el Frente Amplio necesita para gobernar”, agregó.

Respecto al programa expresó que marcará las grandes orientaciones de política que va a tener el partido, y aseguró que el documento estará cerrado definitivo en el plenario de febrero. “Ese va a ser el material con el que nuestros militantes van a salir a la búsqueda del voto, tanto en las elecciones internas como en las nacionales de octubre”, indició.

Por otra parte, Pereira cuestionó la denominada reforma educativa llevada adelante por el actual gobierno. “Francamente hay una una política de marketing sobre la reforma que ha significado para los uruguayos y uruguayas un retroceso en materia presupuestal de ochenta millones de dólares”, dijo.

“Ha supuesto en buena parte del período de gobierno pérdidas salariales de maestras y profesoras. Ha supuesto persecución de profesores como pasó en los liceos de San José y el IAVA, que hasta ahora no han retomado al director a pesar de que ya terminó el tiempo de sumario, y, al mismo tiempo, hubo cambios curriculares y los rendimientos no han sido satisfactorios”, expresó.

En paralelo, dijo que el Frente Amplio entiende que es necesario llevar adelante una transformación educativa, pero, que para ello es necesario tomar en cuenta a “las maestras, las profesoras y las trabajadoras de la educación”, algo que, a su criterio, el gobierno no tuvo en cuenta.

En particular, indicó que, de llegar al gobierno, su partido seguirá adelante con aquellas cuestiones que está bien y que son positivas, y que corregirá aquello que es negativo.

Respecto a la campaña de recolección de firmas para habilitar un plebiscito con el objetivo de dejar sin efecto la ley de reforma de la seguridad social, Pereira dijo que el tema no se propuso y agregó que es una iniciativa que no partió del Frente Amplio, por lo que no se hará campaña.

“Nosotros vamos a convocar a un diálogo social con todos los actores para promover leyes que modifiquen la actual reforma de la seguridad social, porque creemos que recae toda su financiamiento en la espalda de los trabajadores y las trabajadoras con más años de trabajo, y en dos tercios de los futuros trabajadores con menos jubilación”, detalló.

