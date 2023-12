Opertti: “La manera en la que se ha venido transitando en educación no es la mejor para que el país dé un salto de calidad en los aprendizajes”

Este martes se conocieron los resultados de las pruebas PISA 2022, que realizan alumnos de 15 años. En el caso de Uruguay, se ve una “relativa estabilidad” en los desempeños en las tres áreas principales evaluadas: matemática, lectura y ciencias.

Respecto a la prueba de 2018, Uruguay mejoró diez puntos en Ciencias y tres en Lectura, al tiempo que cayó nueve puntos en Matemática.

Los resultados son mejores que el promedio mundial de los países desarrollados agrupados en la OCDE, donde se registró una caída de 15 puntos en matemática, diez en lectura y dos en ciencias.

Por otro lado, Uruguay mantiene problemas como el alto nivel de repetición y las diferencias de resultados según la realidad socioeconómica o geográfica de los alumnos.

El sociólogo y máster en investigación educativa, Renato Opertti, destacó en Informativo Carve del Mediodía que Uruguay el resultado de las pruebas PISA dejan en claro la necesidad que tiene el país de que todo el sistema político se ponga de acuerdo para trazar las grandes líneas de la política educativa, que vayan más allá de quien gobierne.

“El problema no es transformación si o no, sino que es capacidad de acuerdo político a largo aliento para que el país tenga una educación que realmente impacte en la mejora de los aprendizajes. La manera en la que el país ha venido transitando en educación en las últimas décadas parecería no ser el mejor camino para que se dé un salto de calidad en los aprendizajes”, sostuvo.

A su vez, dijo que no se puede decir que los resultados de estas pruebas surgen como consecuencia de la transformación educativa que está llevando adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou, ya que, a su entender no existen relaciones causales sino procesos educativos que tienen implicancia en el largo plazo.

“Este es el momento de decir ‘señores, dejemos de pensar que la Educación es ganar, empatar o perder, según el color político de cada uno, y pongámonos de acuerdo en una serie de políticas fundamentales para diez o quince años”, agregó.

Por otra parte, señaló que es positivo que Uruguaya ha mantenido su participación en las pruebas a nivel internacional independientemente del partido que esté en el gobierno.

También dijo que permiten advertir sobre la coyuntura del país, ya que muestra que los sistemas educativos que garantizaron mejores niveles de permanencia y asistencia durante la pandemia han sido los que han obtenido resultados más satisfactorios. “Uruguay, a diferencia de otros países, logró mejoras, atenuar y compensar los efectos altamente agresivos de la pandemia, eso se debió a la voluntad de la política pública de garantizar la continuidad de los aprendizajes”, expresó Opertti.

En esta línea, aseguró que, en comparación al mundo y al resto de la región, Uruguay logró en mayor medida compensar los efectos negativos de la pandemia.

Sin embargo, las tendencias de larga duración muestra que Uruguay tiene problemas de bajos niveles desempeño de los estudiantes en áreas críticas de aprendizaje como lengua, ciencia y matemática, y esto provoca que no están teniendo las herramientas mínimas necesarias para desempeñarse en la sociedad en la que viven.

Escuchá la entrevista completa.