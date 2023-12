Informe INEEd revela graves problemas de cobertura, de egreso y de equidad en la educación uruguaya

Autoridades de la educación presentaron el informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2021-2022.

En el documento, elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) se destaca una fuerte baja de la cantidad de niños que asisten a las aulas por la caída de la natalidad.

Se proyecta una reducción de 25% de la población en edad escolar en los próximos años. En números absolutos habría unos 70.000 niños menos en 2030 que en 2023.

Según el informe, la sensación de inseguridad de los estudiantes al interior de los centros educativos aumentó en 2022 respecto a 2018, especialmente en las áreas de uso común (pasillos, baños y patio) de la institución.

Parte del aumento de la violencia y la sensación de inseguridad de los estudiantes podría atribuirse a los cambios en sus habilidades socioemocionales.

Además, en 2022 se constata una disminución del sentido de pertenencia de los adolescentes a la institución de educación media a la que asisten.

Esta caída se observa en los contextos desfavorables y medio, no así en los contextos favorables, lo que podría asociarse a la mayor disponibilidad de conexión a internet en el hogar.

El presidente del INEEd, Javier Lasida, se refirió en Informativo Carve a estos datos, sobre los que destacó que hay problemas graves de cobertura y en egreso.

Lasida cuestionó que los uruguayos nos alegremos por haber llegado casi al 51% de egreso en educación media superior cuando en educación media básica existe un problema serio.

“Es un sentimiento agridulce, porque estamos muy bajos en términos comparativos. En este indicador, Uruguay es el que está peor, desde hace décadas, en comparación con los países con los que la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) nos compara”, destacó.

Para Lasida la transformación educativa y la del Bachillerato son fundamentales para mejorar esta situación.

Por otra parte, existe una brecha muy grande de acuerdo al contexto socioeconómico del que provenga el estudiante.

“En el quintil más bajo hay cuatro de cada cinco estudiantes que no terminan sus estudios. Sin embargo, también es un dato significativo que uno de cada cinco del quintil de más altos ingresos no terminen. Tienen todas las condiciones para hacerlo pero no lo hacen porque no les resulta interesante, no les vale la pena, porque entienden que no es un buen objetivo”, expresó.

