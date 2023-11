Juegos Panamericanos: la deportista de pelota vasca Leonella Acosta se quedó con la medalla de plata

Leonella Acosta estuvo en Todo Un País luego de lo que fueron los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile. La deportista de pelota vasca contó lo que fue la experiencia y de lo que representa para ella volver a ganar una medalla.

Los Juegos Panamericanos 2023, se celebraron en Santiago. Uruguay obtuvo su segunda mejor participación histórica, donde cosechó un total de 10 medallas en distintas disciplinas. Uruguay consiguió dos medallas en pelota vasca, ambas fueron ganadas por mujeres. Además de Acosta, Agustina Cuestas y Sofía Vicente consiguieron el bronce en trinquete doble.

En el acto de clausura de los Juegos de Santiago de Chile, Acosta fue elegida junto a Fernando Diz para llevar el pabellón nacional. Acosta contó que no se lo esperaba y lo vivió con mucha emoción. ”Alguna lágrima se me cayó”, dijo la deportista y agregó que fue un gran plus para cerrar la participación en los Juegos Panamericanos de Chile.

Acosta también contó como fue la convivencia en la villa olímpica junto a la delegación celeste. Habló de la preparación, como hace para continuar con su trabajo como escribana y a la vez entrenarse. Contó que no es solo entrenar la parte física y técnica, sino que también la parte mental.