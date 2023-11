Goñi sobre filtraciones: “La Fiscalía es un colador. No está logrando mantener bajo reserva información confidencial”

El fiscal de Corte, Juan Gómez, comparecerá este miércoles al Parlamento en un llamado a sala promovido por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, para dar explicaciones sobre filtraciones en varios casos que están a estudio de la Fiscalía.

Gómez deberá asistir acompañado por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, tal como lo establece la Constitución de la República.

En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, Goñi dijo que la reiteración de las filtraciones genera vulneración de derechos individuales fundamentales a muchísimas personas, como es el derecho a la privacidad.

Goñi aseguró que existe riesgo de chantajes y extorsiones en caso de que la información filtrada llegue a delincuentes y a narcotraficantes.

El nacionalista también entiende que la información pueda ser mal utilizada para amenazar la integridad física de la persona interceptada.

“Las filtraciones son un acto de corrupción. El permitir el acceso a terceros ajenos al proceso de información sujeta a reserva es un acto delictivo, que corrompe el proceso”, sostuvo el legislador.

Para Goñi la Fiscalía se ha convertido en “un colador”, debido a que “todas las comunicaciones e informaciones sujetas a reserva” que se encuentran en su poder, están siendo divulgadas a gran velocidad, no solo a nivel periodístico, sino también en redes sociales, cuando tiene el deber de resguardar esta información.

“Vemos a un fiscalía pasiva, echándole las culpas a los defensores. Gómez una y otra vez dice ‘yo no fui’, pero no me basta con esto, es demasiado importante y relevante la información que no está pudiendo mantener en reserva. Hay una responsabilidad por parte de Fiscalía”, cuestionó.

Por otra parte, Goñi se refirió a la ley de financiamiento de los partidos políticos, que actualmente está a estudio de una comisión especial en Diputados que analizará en los próximos días una propuesta que presentará el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio de cara a las próximas elecciones.

El nacionalista afirmó que su partido está afín a avanzar con un proyecto consensuado, y aseguró que antes de fin de año seguramente esté aprobado.

“Con todos estos temas de transparencia vs opacidad creo que los partidos políticos tenemos que dar señales claras. El proyecto nos va a dar la transparencia que la ciudadanía nos está reclamando”, agregó.

Escuchá la entrevista completa.