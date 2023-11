Manini Ríos sobre el caso Marset: apunta a Lacalle Pou, reclama explicaciones y no descarta juicio político

A propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, y a la espera de que el presidente Luis Lacalle Pou resuelva otras remociones en el gabinete, Así Nos Va entrevistó al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

El senador afirmó que no descarta un juicio político a Lacalle Pou y agregó: “Yo no puedo no pensar que el Presidente actuó directamente en este caso. Es lo que pienso yo y lo que piensa cualquier ciudadano ante estos hechos. Por eso quiero las explicaciones”

