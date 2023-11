Bustillo en el ojo de la tormenta tras su renuncia por el caso Marset

El canciller Francisco Bustillo renunció a su cargo luego de que se publicaran audios en los que se lo escucha hablando con la exsubsecretaria, Carolina Ache, intentando ocultar información relevante al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Justicia, sobre la causa que investiga la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

En su carta de renuncia, Bustillo expresó que no mintió en el Parlamento y que Ache descontextualizó conversaciones y obró de mala fe. Agregó que no hubo nada ilegal en la tramitación del pasaporte a Marset y aseguró que no tuvo participación ni conocimiento alguno del trámite.

La intención de Bustillo de esconder información quedó grabada en conversaciones que la exsubsecretaria, Carolina Ache, presentó a la Fiscalía y que fueron publicadas por el Semanario Búsqueda.

En estas grabaciones se escucha que Bustillo le pidió a Ache que inventara que ella había perdido su celular para que nadie pudiera acceder a las conversaciones que había mantenido por WhatsApp con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel.

En esas capturas de chats constaba que Maciel le había dicho a Ache que Marset era “un narco muy peligroso y pesado” y que sería “terrible” que fuera liberado.

En estos audios, Bustillo le dijo a Ache que va intentar hablar con el encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Carlos Mata, para ver si puede lograr que ella no presente esas conversaciones con Maciel.

Bustillo quería evitar que estos chats pasaran a formar parte de la investigación administrativa que estaba haciendo Cancillería.

Ache finalmente no entregó el contenido del chat -bajo el argumento de que solo eran comunicaciones políticas- pero en noviembre de 2022 fue la Justicia la que le solicitó formalmente que entregara esas conversaciones.

El senador del Partido Nacional, Rodrigo Blás, dijo a Informativo Carve del Mediodía que a horas de que se conociera el contenido de los audios le envió un mensaje al ministro Bustillo expresándole que ya no contaba con su respaldo y que tenía que renunciar.

“Es un hecho incontrastable que su actitud no fue la correcta, que su consejo o su pedido (a Ache) es reñido con la ley, y, por lo tanto, su apartamiento era no solo inevitable, sino que era lo que correspondía”, expresó Blás.

Para el legislador la actitud de Bustillo fue inapropiada y no va en la línea de lo que hace a los deberes de las jerarquías públicas. “Hay que ver más allá de la ebullición, de la espuma con la que todo estos surge. Hay que tratar de ver el fondo de las cuestiones para seguir analizando”, agregó.

Consultado sobre la responsabilidad del ministro del Interior, Blás dijo que no tuvo implicancia directa en el hecho, aunque resaltó que el propio Heber deberá analizar junto al presidente Luis Lacalle Pou si es necesario dar un mensaje político que incluya su renuncia, como lo están reclamando desde el Frente Amplio y Cabildo Abierto.

Escuchá la entrevista completa.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía pidió “prudencia”, y no quedarse con la información que surge en primera instancia. Pidió poner las barbas en remojo para no apresurarse en un tema tan sensible.

“Ya sacamos conclusiones definitivas, ya hemos articulado condenas como sociedad o como opinólogos que somos en muchos temas, y eso no debe ser la conducta. Estamos operando mal como sociedad, a pesar de que se trata de un hecho muy grave”, expresó.

Zubía entiende que esta situación provoca una crisis política, donde está en juego la credibilidad, aunque aseguró que las instituciones no está en peligro. También sostuvo que hay que indagar si existió una responsabilidad penal en este ocultamiento de información.

Escuchá la entrevista completa.