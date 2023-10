Quienes no votaron anteriormente ni por Massa ni por Milei definirán cuál de los dos será el próximo presidente argentino

El próximo 19 de noviembre se realizará el balotaje para definir la elección del próximo presidente de Argentina. Ese día, los ciudadanos deberán elegir entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Massa presentará este martes sus propuestas económicas durante un encuentro organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), mientras que el postulante por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, hará lo propio en los próximos días.

En la previa al balotaje, ambos candidatos protagonizarán un debate, que será siete días antes de las elecciones.

El asesor en narrativa pública, Lisandro Bregant, dijo a Informativo Carve del Mediodía que se trata de unos de los momentos más importantes de cara a la elección del 19 de noviembre, donde se confirmarán las estrategias que traen cada uno.

Además, resaltó que es el momento en el que se podrá influir por última vez en los indecisos. “Hay una audiencia que observa y mira en cómo se comportan estos seres humanos, porque nosotros le creemos a personas, más allá de los sellos partidarios”, señaló.

El balotaje lo deciden las personas que no votaron anteriormente a estos candidatos, resaltó Bregant.

Por una parte, señaló que la narrativa de Massa es “muy sólida, no deslumbrante, pero con mucha continuidad”, sostenida un marco de comunicación que es “conmigo esto va a ser en esta tarifa, si no estoy yo esto se va a disparar, basado en el marco de lo que estuvo imponiendo Milei en referencia a que va a quitar todos los subsidios”.

Del otro lado, está Milei, que luego de que se conociera el resultado de las elecciones del 22 de octubre rompió su narrativa, que fue el vehículo que lo había llevado hasta ahí, que era que era imposible una Argentina distinta con los mismo de siempre.

Ese 22 de octubre “unas de las primeras cosas que hace fue felicitar a la casta, empezar a simpatizar con los políticos, nombró a dos grandes políticos de Juntos por el Cambio que hasta ese momento eran oposición. Astilló su narrativa, su capital de credibilidad pública, y, en estos nueve días no lo reconstruyó. Ahí está el gran marcador narrativo de alarma”, destacó el especialista en narrativa.

“Lo único que está intentando de cara a estos días que pasaron es adoptar una narrativa que tuvo Patricia Bullrich que es ‘basta del kirchnerismo’ y darle muchos segundo a explicar las no bondades del kirchnerismo pero no explicar de qué se trata el cambio que proponen ellos. Esto es una muy terrible mala praxis que se acentuó en estos últimos días”, agregó Bregant.

A su vez, resaltó que al comienzo de esta campaña electoral Sergio Massa estaba en la misma posición que esta Milei ahora, es decir “tenía la narrativa rota, y nadie creía en él, ni los propios ni los que lo ven de afuera, pero progresivamente fue construyendo una narrativa a partir de tener esa certeza, ‘sé que no me crees, sé que no confiás en mi, pero me quiero ganar tu creencia y tu confiabilidad’”.

Escuchá la entrevista completa.