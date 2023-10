Internacionales | Dólar blue continúa cayendo: Retrocedió 280 pesos desde las elecciones

En Argentina, este martes el dólar blue cayó cincuenta pesos y quedó a 920. En solo ocho días, el cambio informal retrocedió 280 pesos.

Esta caída del dólar se da luego de las elecciones del pasado 22 de noviembre y luego de que en la previa de los comicios esta moneda alcanzara los 1.200 pesos.

El informal mantiene una distancia grande con el oficial, que se mantiene en 265 pesos.

En este marco, comenzó a normalizarse el abastecimiento de combustibles, aunque continúan las demoras en varias estaciones de servicio del país.

El ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, negó haber amenazado a las petroleras, cuando dijo que no podrían exportar si no se regularizaba el suministro de combustibles y señaló a La Nación que él no “es un señor con garrote”.

Por su parte, el candidato a la presidencia por La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo que el desabastecimiento y la inflación son las consecuencias directas del modelo de la casta que defiende el gobierno con el ministro Massa a la cabeza.

El corresponsal de Carve en Buenos Aires, Claudio Cardoso, se refirió a la situación económica y política argentina, de cara al próximo debate que se llevará adelante el 12 de noviembre, y a la posterior elección del 19 de noviembre.

