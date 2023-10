Gómez: la información de una causa también la tienen los abogados y no reciben sanción penal si la filtran

En entrevista con Informativo Carve, el fiscal de Corte, Juan Gómez, se refirió a las filtraciones que han surgido de distintas investigaciones y algunas críticas y acusaciones respecto a que esa información se filtra a través de los equipos fiscales.

En este sentido, Gómez aseguró que hay por lo menos cuatro posibles fuentes de filtración de información en una causa: la policía, la fiscalía, la víctima y su defensa, y el indagado y su defensa.

El fiscal de Corte destacó que si se comprueba que un policía o un miembro de la fiscalía filtraron una información, son sancionados penalmente pero que esto no ocurre en caso de que sea un abogado el que lo hace. “No sé si está bien o mal, me gustaría que se analizara y se abordara”, concluyó.

Gómez se refirió también a las filtraciones que ocurrieron tras las declaraciones de testigos en la causa Marset. “A las dos horas estaba publicado en redes y portales, y después nos echan la culpa a la Fiscalía”.

Críticas a las Fiscalía

El fiscal de Corte aseguró a Informativo Carve que todavía no fue citado al Parlamento para dar explicaciones sobre algunas filtraciones de información, si bien se había informado que ya había sido citado el 7 de noviembre.

Respecto a las críticas que recibe sobre su gestión frente a la Fiscalía General de la Nación, Gómez aseguró que asume toda la responsabilidad de la dirección de la Fiscalía y que no cree que tenga que demostrar temple o que esté capacitado.

El fiscal de Corte entiende que hay una intención de desacreditar a la Fiscalía como institución. “Aparentemente es un sillón codiciado”, expresó.

“La Fiscalía General de la Nación tiene el deber de ser objetiva, no puede estar al servicio de ningún partido. Se nos acusa de eso y no tienen fundamentos. Si hubiese fundamento, estaría más escrachado de lo que estoy pero resisto porque soy un hombre de buena fe”, aseguró.

“La garantía que doy es que no me presiona ni A, ni B ni C”, dijo y agregó: “Si el sistema político se pone de acuerdo y nombra a otro fiscal, me voy mañana”.

Investigación de Ghione en la causa Penadés

El fiscal de Corte, Juan Gómez, aseguró que en el marco de la investigación administrativa iniciada por Fiscalía no se le puede periciar el celular a la fiscal Alicia Ghione.

Explicó que hay una confusión que lleva a interpretaciones que hacen daño, porque se cree que la Fiscalía tiene potestades del ámbito penal. “Una investigación administrativa no tiene la potestad de pedir la apertura de un celular, eso se da en el ámbito penal”, afirmó.

Agregó que la Fiscalía en una investigación administrativa no puede tomar medidas que afecten la intimidad de las personas.

Gómez también se refirió a los chats que difundió el periodista Ignacio Álvarez de los que se desprende que presuntamente la fiscal Ghione le da información de la causa a algunos de los denunciantes. El fiscal de Corte aseguró que por disposición legal un fiscal puede darle informar a la víctima. “Su deber es auxiliar, proteger e informar” a los denunciantes.

Agregó que la manera en la que lo haga cada fiscal forma parte de la independencia técnica.

A su vez, el fiscal de Corte señaló que si un fiscal pidiera a un denunciante destruir su teléfono, eso sí está penado por la ley.