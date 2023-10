Tribunal de Apelaciones confirmó imputación al presidente del sindicato de OSE

La defensa de Federico Kreimerman había alegado que lo que hizo el dirigente sindical era propio de una protesta sindical y no un hecho delictivo

*Por Paula Ojeda

El tribunal de Apelaciones de 4º Turno confirmó la imputación del presidente del sindicato de funcionarios de OSE, Federico Kreimerman, por un delito de “atentado especialmente agravado”.

Esta imputación de la Fiscalía a la que la Justicia había dado lugar ocurrió meses atrás, luego de que Kreimerman encendiera una bomba de humo dentro del edificio de OSE cuando el directorio del organismo público se aprestaba a abrir la licitación del proyecto Arazatí. Eso había generado la protesta del sindicato, que se estaba manifestando.

Kreimerman, en entrevista con el programa Desayunos Informales, había dicho que “(activar) la bomba de humo fue una decisión del sindicato”. Sin embargo, a posteriori en Fiscalía, Kreimerman reconoció que fue él quien prendió la bomba con el objetivo de interrumpir la apertura de la licitación.

El juez Huberto Álvarez había cumplido el pedido de la fiscal de imputarle un delito de atentado especialmente agravado, pero los abogados del sindicalista, Juan Fagúndez y Daniel Piedra, habían apelado la decisión con un argumento particular. Generalmente cuando se apelan este tipo de cuestiones se argumenta que no hay evidencias de que su cliente haya participado del delito, pero en este caso, ellos argumentaban que lo que supuestamente había hecho Kreimerman no era un delito.

Fagúndez y Piedra habían dicho que “no existió acción violenta ni amenaza contra ningún funcionario” y que no hubo intención de impedir que sesionara el directorio ya que -de hecho- el directorio sesionó ese día. “No se dan los requisitos típicos de la figura del atentado y que el conflicto del día 13 de junio de 2023, está vinculado a la actividad lícita del sindicato, la cual incluye manifestarse públicamente cuando así se decide, derecho protegido constitucionalmente”, indicaron los abogados.

Así, afirmaron que no surge que Kreimerman haya querido generar algún daño, todo lo que es requerido -a juicio de los abogados defensores- para imputarle a una persona el delito en cuestión. “Requiere una decisión consciente y voluntaria de amenazar, violentar o ofender a un funcionario público”, sostuvieron.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones integrado por los ministros Luis Charles, Gabriela Merialdo y Ángel Cal, no coincidieron con la defense de Hreimerman. De acuerdo a los magistrados, en este caso no se da -en términos técnicos- la “atipicidad”; esto es cuando se imputa una conducta que no es un delito.

“Lo que pudo haber tenido su inicio como una actividad sindical en el marco del legítimo derecho de protesta, devino en principio en la perpetración de una conducta reprochable en el ordenamiento jurídico penal”, sostuvieron desde el Tribunal de Apelaciones.

¿Esto qué quiere decir? Que lo que comenzó como un acto sindical, terminó convirtiéndose en un delito. Al menos en la hipótesis primaria. El proceso recién comienza y esto deberá probarse por la Fiscalía en un eventual juicio, a menos que previamente se llegue a un acuerdo abreviado.

“El imputado al encender una bomba de humo en una oficina pública, usó violencia y lo hizo para estorbar el libre ejercicio de la función así como la prepotencia y el menosprecio a los otros funcionarios que cumplían sus tareas, en particular respecto a los integrantes del directorio de OSE pues se iba a llevar a cabo la apertura de una licitación. Importa destacar que la figura ilícita atribuida no exige que se alcance la finalidad propuesta por el agente, esto es la efectiva lesión del bien jurídico tutelado”, complementaron los ministros del Tribunal.

En este pasaje de la resolución, los magistardos lo que hacen es aclarar que no hace falta que el daño se concrete para cometer el delito, sino que tan solo es suficiente haber tenido la intención y haber actuado en consecuencia.