Salud mental y deporte: Más de 200 futbolistas se atendieron en el programa de la Mutual que brinda asistencia psicológica

El psicólogo especializado en deporte, Nicolás Bava, coordina el programa “Más mutual” de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, que trabaja en salud mental, la formación integral de los jugadores y la reinserción laboral pensando en el futuro.

En entrevista con Informativo Carve del Mediodía contó la otra cara del deporte, la cual tiene poco abordaje pero mucha necesidad.

Destaco que en los dos años que tiene de vida “Más mutual” cada vez son más los jugadores que recurren al programa, dejando en evidencia la necesidad de un abordaje amplio y serio en salud mental.

En este período, más de 200 jugadores se trataron con psicólogos especializados del programa. Este es un número alto teniendo en cuenta la cantidad de socios de la mutual, que son unos mil profesionales masculinos y 600 femeninos.

Bava entiende que solo con esta herramienta no alcanza y que se necesita de un abordaje más amplio y más profundo, en las diferentes áreas profesionales. Sin embargo, reconoció que los clubes no tiene mucha consciencia de la importancia de este tratamiento integral, y como ejemplo contó que solo doce de todos los clubes asociados a la AUF tiene licenciados en Psicología. Además, los que los tienen no cuentan con equipo necesarios sino que es un único profesional que no da abasto para cumplir con el trabajo que se necesita para tratar este asunto de una forma seria.

A su vez, sostuvo que el fútbol es proclive a generar situaciones que derivan al menos en ideas de autoeliminación debido a la significación cultural impresionante que tiene. “Desde muy chicos los niños y jóvenes cargan con la presión y la expectativa familiar de que tiene que dedicarse al futbol para salvar a su familia. Es una daga cultural y un patrón que se repite, que es asombroso”, indicó.

“Cuando vas a cualquier partido de fútbol infantil ves muy poca alegría en los niños y mucha presión. Esto se va potenciando a medida que ese joven va superando barreras y creciendo en la formación futbolística, y se lo va encapsulando (cada vez más) en una burbuja que tiene que ver solo con el fútbol. Así se le van cortando otros tipos de habilidades, que lleva a que tengamos decenas de miles de jóvenes que no tienen proyectos de vida ni habilidades para encarar otro tipos de actividades”, reflexionó el especialista.

Escuchá la entrevista completa.