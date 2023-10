Las claves sobre el espionaje a Bergara y Carrera: la Justicia imputó a un exmilitar que integraba la empresa Vertical Skies

Una de las noticias judiciales de la semana fue la imputación por un delito de cohecho al militar retirado Marcelo Acuña, exgerente de la empresa privada Vertical Skies, que pidió al exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano elaborar fichas con información personal de los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera.

El objetivo que Acuña perseguía buscando esa información (supuestamente para un tercero) era “apretar” a Bergara y Carrera para que desistieran en continuar con la denuncia que habían presentado ante la Justicia por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie, vinculado a la concesión del puerto de Montevideo.

La fiscal de flagrancia, Sabrina Flores, pidió la formalización de Acuña por un delito de cohecho en grado de tentativa, con fijación de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización y retención de documentos de viaje, como medidas cautelares por 180 días. El juez penal Marcelo Malvar, dio lugar al pedido.

¿Cómo se desprende este caso del original, del llamado “caso Astesiano”? La investigación judicial se inició a raíz de una conversación por Whatsapp entre Acuña y Astesiano en 2022, que fue divulgada por la diaria. En esa charla, Acuña le pedía al excustodio “todo lo personal” de los senadores. Y le explicaba a Astesiano los motivos: “Los quieren atar para que retiren la denuncia”.

“Decime por favor que tenés lo mío, no me la marees, si no lo tenés decime porque veo de buscar la información por otro lado, puede salir algo ahí, una moneda eh…”, le escribió Acuña a Astesiano, advirtiendo que -de conseguir la información- podría tener una retribución económica.

Tras la formalización de Acuña, desde el Frente Amplio se solicitó al gobierno que inicie una investigación en la órbita de Presidencia de la República.

Conversamos a propósito de esta decisión de la Justicia con el abogado Juan Manuel González Rossi, abogado de los senadores Mario Bergara y Charles Carrera en la causa Vertical Skies.

Escuchá la entrevista: