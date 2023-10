Bartesaghi: Uruguay se va a traer “algo” del viaje de Delgado a China

En entrevista con Informativo Carve, el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesaghi, expresó que el objetivo central del viaje que hará el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a China es mantener la posibilidad de comercial bilateralmente con Uruguay.

El experto señaló que no hay un impedimento técnico para que Uruguay firme un TLC con China, si no que hay problemas políticos a la interna del Mercosur que no lo permiten.

Bartesaghi indicó que el viaje de Delgado y el de noviembre del presidente Luis Lacalle Pou, servirán para saber si el camino para un TLC con China “está vivo”.

“China necesita una señal política de la región de que no habrá un TLC Mercosur-China, para luego avanzar en solitario con Uruguay. Sí gana Milei en Argentina, se puede reavivar la llama de un acuerdo en solitario con Uruguay”, señaló el experto.

“China sabe que es mejor negociar con todo el Mercosur y nosotros también pero la realidad nos pasa por arriba”, agregó Bartesaghi.

Escuchá la entrevista al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesaghi.