Da Silva sobre Penadés: Es un artesano de la mentira, fue un elefante que nos pasó por arriba

En entrevista con Informativo Carve, el senador Sebastián da Silva, dijo que el balance de la situación del exsenador Gustavo Penadés es negativa y de vergüenza propia por no haber hecho algo más y por no darse cuenta de a quién tenían al lado.

“Este fue un elefante que nos pasó por arriba, hay una relación de años con Penadés”, afirmó Da Silva.

Agregó que nunca habló personalmente con Penadés sobre las denuncias y aseguró que seguramente él fue al único senador al que Penadés no llamó.

“No le creo a Penadés, las evidencias son claras en su contra. Penadés es muy frío o tiene un problema patológico porque mentir de la manera que lo hace”, señaló el senador del Partido Nacional.

Da Silva señaló que él y Lacalle Pou son personas distintas y que el presidente tenía una relación de amistad con Penadés. Agregó que al mandatario se le puede decir cualquier cosa, y lo único que no se le puede hacer es mentirle.

El senador afirmó que si Penadés fue capaz de hacer lo que hizo, es posible que manipule a gente de su entorno para que lo defienda.

“Heber me imagino que se sorprendió en su buena fé, no la está pasando bien. Penadés ha sido desleal con Heber, no solo mintiendo sino también utilizando a subordinados suyos para hacer cosas que no corresponden”.

