El desafío de las empresas familiares

La segunda edición de Retratos de Familia en Uruguay, una encuesta elaborada por la consultora KPMG y el Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy), constató que en 2023, hubo un escenario de mayor optimismo en términos generales, por parte de las empresas familiares.

En entrevista con Informativo Carve, Italo Elola, Director de asesoramiento gerencial de KPMG Uruguay, valoró que en esta oportunidad hubo una mayor participación de las empresas en la encuesta, que es voluntaria.

Respecto a la posibilidad de vender o no el negocio familiar, el 73% de las empresas relevadas dijo que no visualizó oportunidades de venta o integración de capital a futuro. Esto significa un aumento en comparación con 2021, cuando el 56% de las firmas consultadas había respondido que no veía oportunidades.

Elola explicó que los encuestados consultados sobre los aspectos que consideraban más relevantes para el éxito de la empresa familiar, 9 de cada 10 participantes dijeron que es importante la separación de intereses de la familia y del negocio.

Escuchá la entrevista con Italo Elola, Director de asesoramiento gerencial de KPMG Uruguay.