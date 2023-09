Flor Costanzo (Casa de Galicia): “El Parlamento votó una ley que dejó muchos cabos sueltos y nadie se hace cargo”

Flor Costanzo, ex funcionaria de Casa de Galicia y ex presidenta del sindicato de los trabajadores no médicos de la mutualista, dijo que no es cierto los dichos del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, sobre la mutualista que cerró.

Mieres había dicho que la situación podría haber sido peor, que se había cumplido con la norma y que la mayoría de los exfuncionarios de Casa de Galicia fueron reubicados.

“El Parlamento votó una ley que dejó muchos cabos sueltos y nadie se hace cargo. El seguro de paro para los 500 extrabajadores de Casa de Galicia vence el mes que viene y no hay una solución para ellos”, afirmó la exfuncionaria.

Costanzo señaló que los exfuncionarios de Casa de Galicia no han tenido prioridad a la hora de ser contratados por otros prestadores de salud. Agregó que el síndico preponderó a los acreedores, entonces con los bienes de la exmutualista se les ha pagado a ellos y no a los trabajadores.

“Nuestras carpetas están trancadas en el BPS porque nadie ha tomado una decisión respecto a los exfuncionarios de la mutualista. Nosotros hemos golpeado todas las puertas,no hemos tenido respuestas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, aseguró Costanzo.

Escuchá la entrevista a Flor Costanzo, ex funcionaria de Casa de Galicia.