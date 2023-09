Elecciones del SMU: Conocé las propuestas de Fosalba y Juntos

El próximo 28 de setiembre se llevarán adelante las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Cuatro listas se disputarán los votos de los más de ocho mil profesionales que eligirán las autoridades para los próximos tres años.

En esta instancia serán elegidos los cuatro organismos que dirigen el gremio: el comité ejecutivo, la comisión fiscal, el tribunal arbitral y la comisión directiva de la Colonia de Vacaciones.

Entre las propuestas que aparecen en todas las listas está la calidad del trabajo, la precarización laboral y la defensa de la tarea médica.

El Dr. José Minarrieta, actual secretario médico del Comité Ejecutivo del SMU y candidato a presidente por Fosalba, destacó en diálogo con Informativo Carve del Mediodía que la defensa de las condiciones de trabajo pasó a ser un tema central en los reclamos de los profesionales, “porque la realidad indica que una cantidad muy grande de médicos trabajan de forma precaria, tercerizada, baja formas de dependencia encubierta, de manera obligada”.

Minarrieta destacó que esta forma de trabajo tiene varias desventajas, como que no existe seguridad laboral, ya que son cargos que se renuevan todos los años, en cuanto a la retribución no se acogen a los laudos, no perciben aguinaldo ni licencia anual reglamentaria. Además, aseguró que son unos 3.000 los médicos que trabajan de esta forma en el sistema público y otra cantidad similar en el privado.

Por otra parte, el doctor se manifestó en contra de la manifestación de apoyo de dirigentes políticos a determinadas listas, como es el caso de Juntos, que recibió el apoyo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la senadora blanca Graciela Bianchi, el líder cabildante Guido Manini Ríos, entre otros.

Escuchá la entrevista completa.

Por su parte, el cirujano Rodrigo Perna, candidato a presidente por el colectivo por la Agrupación Juntos, destacó en Informativo Carve del Mediodía que la lista está confiada en ganar las próximas elecciones. Entre las principales propuestas está la “defensoría del médico y mejorar sus condiciones de trabajo”.

Perna cuestionó al colectivo Fosalba, debido a que gobierna el SMU desde hace más de cien años y las condiciones de trabajo de los profesionales son cada vez peores, con sueldos malos, de los peores de todo el mundo.

También expresó que los médicos no se sienten identificados con el sindicato, lo que, a su criterio se ve claramente reflejado en las elecciones, debido cada vez son menos los profesionales que participan de ellas.

A su vez, apuntó contra Fosalba por no lograr mantener el patrimonio del SMU, la sede del gremio, ubicada en la calle Bulevar Artigas, está destruida y fue vendida mediante un mal negocio. “La casa de los médicos, emblema de los médicos del Uruguay, está tirada abajo”, expresó, y agregó que otros edificios que son potestad del sindicato, están en muy malas condiciones.

A esto se le suma, según Perna, una muy mala relación con los otros gremios de la salud, como son la Federación Médica del Interior (FEMI) y la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAQ). A además, cuestionó cómo se comporto el SMU durante la pandemia de covid-19, “de espaldas al país, a la sociedad, a los gobernantes y al GACH, haciendo campañas del terror y del miedo, de un sistema que nunca se saturó”.

“A cuatro días de comenzada la pandemia el SMU acompañó el caceroleo del PIT-CNT, y después dicen que no tienen vinculaciones políticas. Todos los presidente de SMU de la Fosalba desfilaron con los presidente del a República. Mienten en que no tienen relaciones políticas. Esto está a la vista”, indicó el cirujano.

Escuchá la entrevista completa.