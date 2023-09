Bagnulo cuestionó el rol de la industria farmacéutica en los elevados precios de algunos medicamentos

El Ministerio de Salud Pública compró el medicamento Voxzogo, que ayudará a Nina Supervielle a tratar su acondroplasia (enanismo). El organismo realizó un llamado en el que hubo dos oferentes y pagó 32 mil dólares por el más barato.

La compra fue de 30 ampollas, que equivalen al tratamiento durante un mes.

La decisión del MSP se da luego de que la justicia obligara al Estado a brindar un medicamento a Nina, y que el Estado apelara. Si el Tribunal de Apelaciones falla a favor de la niña, la cartera deberá seguir comprando este fármaco.

A partir de este caso, Informativo Carve del Mediodía dialogó con el doctor Homero Bagnulo, expresidente del Fondo Nacional de Recursos (FNR).

En el último tiempo se ha constatado una creciente judicialización para el acceso a los medicamentos de alto costo, que representa grandes desafíos y dificultades para el Estado.

En el año 2022 hubo un récord de 12.500 pacientes tratados por el FNR.

Bagnulo destacó que no se ha dado una discusión seria sobre la problemática del acceso a medicamentosos de alto costo, y que a nivel legislativos tampoco se trabajó en soluciones. Esto ha llevado a un crecimiento de la judicialización de recursos.

También sostuvo que es un tema “muy complejo, que está muy mal resuelto, pero que nadie avanza en resolverlo”.

Para el especialista es importante potenciar la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, creada por la LUC, y que tiene entre sus principales cometidos evaluar, regular y controlar medicamentos, dispositivos terapéuticos, procedimientos diagnósticos y tratamientos médicos y quirúrgicos.

Esta agencia debería evaluar todos los medicamentos de alto costo para determinar si se introduce o no, y si se hace en qué forma se introduce, tener pautas de seguimiento y evaluación, para determinar en un tiempo determinado si se ha aplicado bien, si se debe cambiar los protocolos, si se debe restringir, etc.

“Es increíblemente llamativo que en esto, que hay tres actores, hay uno que siempre queda afuera, que es el que utiliza tinta invisible. Por un lado está el Estado, al cual se le reclama, el paciente y su familia, y un tercer factor, que es la industria farmacéutica, que es quien fijo los costos y que son, en muchos casos, llamativos”, indicó.

Bagnulo aseguró que en el caso de los medicamentos oncológicos el costo se compone de un 30% de lo que cuesta su desarrollo, un 40% asociado a campaña de marketing, mientras que el 30% restante es ganancia.

“No es comprensible que quienes opinan tomen partido por una parte, y olviden qué papel juega la industria farmacéutica. Además, me parece muy llamativo que los jueces no citen nunca a la industria farmacéutica, y en sus fallos no digan que es necesario entregar el medicamento pero que para eso es necesario un acuerdo entre el Estado y el que lo provee. Con estos fallos entregan al Estado atado de manos y pies, y no les permiten ni siquiera negociar”, cuestionó.

