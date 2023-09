Coronel sobre gripe aviar en mamíferos: recomendamos no acercarse a los animales marinos

Jaime Coronel, director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, dijo a Informativo Carve que se confirmaron cuatro nuevos casos de gripe aviar H5 en lobos marinos.

Resta hacer estudios para confirmar si son casos de gripe aviar H5N1, pero se presume que será así por los antecedentes que hay.

“No se había registrado un salto de casos de aves a mamíferos y no existían motivos de preocupación. La mortalidad de este tipo de animales en esta época no es anormal, no quiere decir que mueran por la enfermedad”.

Coronel señaló que las personas que bajen a la playa y vean un animal muerto, debe reportarlo a las autoridades. Agregó que hay un riesgo de contagio de otros animales o ser trasmisor de la enfermedad, por eso se aconseja no bajar con animales a la plata.

Hoy se emitirá un comunicado conjunto con el Ministerio de Ganadería y el MSP.

Escuchá la entrevista completa al director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Jaime Coronel.