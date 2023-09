Cerro Largo: se registraron fuertes lluvias y vientos en Isidoro Noblia desde la madrugada y durante todo el día de hoy

En Todo Un País habló Fabio Freire alcalde de Isidoro Noblia, quien se refirió a las intensas lluvias que se dieron en el municipio y alrededores desde la noche de ayer y durante todo el día de hoy.

Freire contó que llovió desde la madrugada y continuó durante todo el día de hoy. Por la noche hubo caída de granizo y fuertes vientos, explicó Freire. En un poco periodo de tiempo cayó mucha agua. Si bien no hubo que hacer evacuaciones de personas, sobre ruta 8 en la entrada de Noblia, ”es un mar de agua”, dijo Freire. Por lo que mucho campo quedó bajo agua y cañadas ”muy llenas”, explicó Freire. Se continúa monitoreando, ya que los desagües están al tope.

”Hace años no veíamos tanta agua”, dijo Freire sobre como se encuentran los caminos de entrada a Noblia, y remarcó que no han recibido llamadas por evacuaciones y no hay vecinos afectados.