No se está dando la compra tradicional de China para el Año Nuevo

En esta época del año, es normal que China realice su operativa de compra pensando en el Año Nuevo Chino, pero “esto no está sucediendo, al igual que no sucedió el año pasado”, explicó Daniel Castiglioni, director de Casti Trading.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, el operador de mercado sostuvo que esta situación se da porque hay “una falta de confianza absoluta en los precios locales y en el consumo, además de los números, donde la economía china no creció en los términos que estaba previsto”.

Con este escenario planteado, actualmente en China “no hay falta de producto, no hay necesidad de comprar volumen, si quizás alguna cosita para ir cubriéndose”, además, se suma una situación donde van a desaparecer muchas empresas, señaló Castiglioni.

Con la gran incertidumbre que hay en China, mucha gente empezó a reducir el tema especulativo a pesar de que “los chinos son los especuladores más grandes”, agregó.

En caso de que el mercado “no reaccione, puede seguir bajando el precio, pero la realidad de esta coyuntura es que en esta parte del año ayudó mucho a que los precios no bajen más que no hubo grandes volúmenes de producción en Uruguay, Argentina y Brasil”, comentó Castiglioni.

“¿Puede bajar más? Sí, depende de lo que pase en estos meses con el consumo en China”, agregó.

Teniendo en cuenta lo que pasa habitualmente, las cargas para el Año Nuevo Chino deberían de darse por el próximo mes y medio o dos meses, “esa es un poco la perspectiva en una situación de normalidad, no quiere decir que no se hagan negocios después, pero los mejores precios deberían de alcanzarse en esa época”, indicó el operador.

“Se ha vuelto muy inestable el Año Nuevo Chino”, enfatizó.

Profundizando en la situación de los competidores de Uruguay: en Brasil “el precio va cayendo porque la demanda es de China y no está sucediendo”, al tiempo que en Argentina, que en su momento tuvo una gran oferta de vacas, “ya estamos llegando al final de esa zafra, está habiendo poco producto y el precio del ganado ha subido”, explicó Castiglioni.

El director de Casti Trading cerró haciendo referencia a la carne ovina, donde “hay ganas de comprar, sobretodo lo que son capones y corderos, pero los precios todavía no están cuadrando”, además, teniendo en cuenta la situación arancelaria de Australia y Nueva Zelanda “Uruguay está bastante desfavorable”.