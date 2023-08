Se esperan tormentas fuertes desde esta noche

Durante la jornada de hoy ingresó aire templado y húmedo desde el norte, “esto va a traer dos cosas: primero la posibilidad de lluvias y tormentas a partir de esta noche, comenzando en el sur y suroeste y durante la madrugada de mañana se van a extender rápidamente hacia el noreste”, indicó en primer lugar José María Rodríguez, asesor meteorológico.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, el asesor indicó que “algunas tormentas pueden ser severas, puede haber caída de granizo como pasó la semana pasada”.

Las precipitaciones esperadas van de 15 a 25 milímetros en la zona centrosur y este del país, al tiempo que en el norte las lluvias van a ser mucho más escasas, además mañana las temperaturas van a ir bajando, con máximas de 15º C en el sur y este, 17º C en el centro, al tiempo que en el norte llegarían a 22º C.

“A partir del miércoles y hasta el fin de semana inclusive no se esperan precipitaciones, además aparecen chances de heladas para el fin de semana”, sostuvo Rodríguez.