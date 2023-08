Domenech: No creo que el MEF, que maneja la billetera del Estado, no tenga 500 millones de pesos para darle un aumento a los soldados

Esta semana el Senado aprobó, solo con los votos del oficialismo, el proyecto de ley de reparación a las víctimas de los grupos armados entre 1962 y 1976.

El proyecto fue propuesto por Cabildo Abierto y en la Cámara de Diputados recibió modificaciones del Partido Colorado.

El senador de Cabildo Abierto, Guilherme Domenech, señaló que alrededor de 100 personas se verán beneficiadas por el proyecto de Cabildo Abierto.

“La pretensión es que se les indemnice monetariamente pero el verdadero espíritu de la mayoría de ellos es una reparación moral”, aseguró.

Domenech indicó que cuando redactó el proyecto se basó mucho en un proyecto que había hecho el expresidente Tabaré Vazquez sobre este tema.

“Yo tenía la esperanza que el FA votara el proyecto y se argumentaron razones absurdas. No me parecen montos absurdos, más teniendo en cuenta que esas personas desde hace cuarenta años no reciben indemnización”, afirmó.

Aumento para los soldados

Nosotros estamos convencido de la necesidad de un aumento salarial para los funcionarios públicos peor tratados del punto de vista presupuestal.

“No sé puede vivir con 25 mil pesos, son gente muy sacrificada que cumple cualquier función que se le ocurre al gobierno de turno. No creo que el Ministerio de Economía que maneja la billetera del Estado, no tenga 500 millones de pesos para darle un pequeñísimo aumento a los soldados. El aumento para los soldados está escrito en el Compromiso por el País”.

Escuchá la entrevista al senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech.