Se prevé una segunda quincena de agosto con lluvias frecuentes

La segunda quincena del mes de agosto será “bastante movidita en materia del tiempo, van a ser bastante frecuentes las lluvias en las próximas dos semanas”, contó en primer lugar el asesor meteorológico José María Rodríguez.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, el asesor indicó que mañana jueves “se va a desplazar por el país un frente frío con lluvias y tormentas de variada intensidad”. Por su parte, las temperaturas van a ir bajando, con máximas en el sur y este de 16º C, en el centro 19º C y en el norte aún se mantendrá cálido con máximas de hasta 27º C.

Las precipitaciones a registrarse entre hoy y mañana en la zona sur del país van a estar en un piso de entre 20 y 30 milímetros, al tiempo que las máximas van a estar entre 50 y 60 mm, por su parte en el norte las precipitaciones llegarían a un máximo de 25 mm.

El día viernes “va a ir mejorando, y el fin de semana tendrá condiciones más estables”, concluyó Rodríguez.