Montes del Plata generó 6.400 empleos en su cadena de valor en 2022

En su último reporte de sostenibilidad correspondiente al año 2022, Montes del Plata destacó su compromiso con la sostenibilidad y el crecimiento económico. Además, la empresa continúa generando un impacto positivo en la economía uruguaya, el empleo local y el desarrollo sostenible.

El informe ha sido elaborado siguiendo el estándar Global Reporting Initiative (GRI), la metodología más utilizada y reconocida a nivel global, y la guía de la Sustainability Accounting Standard Board (SASB), que entrega directrices para la rendición de cuentas al sistema financiero en aspectos de sostenibilidad.

“Ser transparentes para Montes del Plata es una prioridad: este reporte busca justamente eso, dar a conocer nuestra gestión y estar abiertos a los aportes de nuestros grupos de interés”, indicó el gerente general de Montes del Plata, Diego Wollheim.

Para la definición de los contenidos del informe se tomaron en consideración los aspectos e impactos relevantes – o materiales – en cada una de las etapas de la cadena de valor, priorizando los temas que les importan a los grupos de interés de la compañía.

Montes del Plata genera 6400 empleos en su cadena de valor. Tiene unas 1700 empresas proveedoras de las cuales el 84% son uruguayas. Además, la empresa representa el equivalente al 7,7% de las exportaciones de bienes de Uruguay, consolidando su posición como uno de los actores clave en el ámbito económico del país.

La empresa cuenta con más de 630 colaboradores directos, de los cuales el 93% trabaja en el interior del país y el 99% son uruguayos. En 2022, la empresa brindó oportunidades laborales internas a 66 personas, reafirmando su compromiso con el crecimiento y desarrollo de su equipo.

Por otro lado, se destaca la certificación FSC y PEFC del 100% de sus plantaciones forestales, estándares internacionales que avalan las prácticas de manejo forestal responsable de la empresa y garantizan el origen sostenible de la madera utilizada en la producción de celulosa, tanto en el aspecto ambiental, social y de cuidado de las personas.

Montes del Plata demuestra su compromiso con la gestión responsable de los recursos y la protección del medio ambiente al valorizar el 53% de los residuos de planta, un incremento del 12% en comparación con el 2021.

Una de las prioridades para Montes del Plata es la seguridad. En 2022, la empresa reportó un descenso consistente y significativo de los accidentes, alcanzando un mínimo histórico con un índice de frecuencia de accidentes de 1,4 a nivel consolidado.

Además, se logró un récord de 795 días sin accidentes con tiempo perdido en el personal propio.

Se dedicaron más de 37.000 horas de formación en seguridad, capacitando a 1.276 personas del personal propio y 4.529 contratistas en salud y seguridad.

A su vez, 2.261 personas fueron capacitadas en primeros auxilios y 2.741 en seguridad vial. La empresa cuenta con 26 empresas contratistas certificadas bajo la norma ISO 45001, sumando 7 nuevas certificaciones en 2022.

En cuanto a las inversiones, la empresa destinó más de U$S 100 millones en 2022, un 46% más que el año anterior, principalmente para mejorar su planta industrial. En el área de caminería, se invirtieron US$ 8,5 millones, un aumento del 34% en comparación con el año anterior. Destaca que el 65% de las inversiones en caminería, aproximadamente US$ 5,5 millones, se realizaron en los departamentos de Paysandú y Río Negro, contribuyendo al desarrollo regional y la infraestructura local.

En términos de producción, Montes del Plata alcanzó una cifra de 1.429.334 millones de toneladas de pulpa de celulosa producida en 2022, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

Sobre este informe, Informativo Carve de Cierre conversó con Carolina Moreira, gerente de Sustentabilidad y Comunicaciones de Montes del Plata.

Lee el reporte completo aquí.

Escuchá la entrevista completa.