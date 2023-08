Se esperan heladas para el domingo

Mañana sábado la jornada iniciará “ventosa en la madrugada, con vientos que van a soplar de fuerte a moderados del suroeste el pampero, además de que se presentará algo nubosa con tiempo estable”, contó en primer lugar el asesor meteorológico José María Rodríguez.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, el asesor indicó que la mínima será de 6º C de para la zona sur y este, al tiempo que las máximas en el centro y norte se van a ubicar entre 12 y 15º C.

Para el día domingo, vamos a tener “posicionado sobre nuestro país un sistema de alta presión, un anti ciclón, esto nos va a permitir que tengamos condiciones favorables para que enfríe mucho en la madrugada”.

Esta situación va a generar heladas de moderadas a localmente fuerte, con mínimas entre -2 y 0º C en una amplia zona del centrosur y este, en el norte las mínimas estarán entre 1 y 2º C, al tiempo que en la zona costera se ubicarán entre 3 y 4º C.

Las máximas a nivel país no superarán los 16º C, además el domingo se van a presentar vientos del norte que generarán que durante la próxima semana “las temperaturas vuelvan a aumentar de forma significativa, aunque el lunes puede haber alguna helada débil aún”, sostuvo Rodríguez.

Para el día martes, las máximas en el sur y este va a estar en 21º C, al tiempo que en el centro y norte van a estar entre 25 y 27º C.