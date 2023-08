La Asociación de Consignatarios de Ganado realizó su clásica reunión en Colonia

La Asociación de Consignatarios de Ganado realizó su clásica reunión de los lunes en Colonia, enmarcado en las reuniones descentralizadas que viene llevando adelante en distintos puntos del país, además de la fijación de precios promedios, hubo una disertación de Ignacio Bartesaghi sobre la inserción internacional.

Joaquín Falcón, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado analizó a Valor Agregado de radio Carve lo que dejó la disertación: “indudablemente ha habido un esfuerzo por parte de todo el gobierno impulsado por el presidente de armar un TLC con China que quedó trunco por los integrantes del Mercosur”.

Con esta situación Uruguay queda caro ante los competidores como, por ejemplo, Australia. Por otra parte el especialista indicó “sigue el gobierno trabajando en lo que respecta a un Tratado con la Unión Europea que no se avizora que pueda llegar a salir humo blanco”, contó Falcón.

Uruguay actualmente está con más del 12% de tasa arancelaria en promedio, cuando el promedio mundial es del 5%, “Uruguay está por encima del doble”, agregó el presidente de la ACG.

“Indudablemente hay que seguir trabajando y buscando nuevos mercados”, concluyó Falcón sobre el tema.

En referencia al mercado de haciendas gordas, que tuvo un crecimiento en la faena y se ubicó por encima de las 45.000 cabezas, y se atribuye a la faena de ganados de corral, donde se mostró un crecimiento tanto en novillos como vaquillonas.

“El mercado viene bastante dispar tanto en oferta como en demanda, en el caso de la demanda es claro el reflejo de plantas que salen de competencia día a día, que están abocadas 100% a hacer ganados de la cuota”, contó Falcón.

Esta situación genera que se saque presión en la demanda de novillos y también de vacas más pesadas, por otra parte la oferta es dispar ya que “mucha gente no convalida este escenario de valores”.

Los valores marcados como referencia dejaron al novillo en US$ 3,60, la vaca US$ 3,29 y US$ 3,52 para las vaquillonas.

Consultado Falcón sobre el final de la cuota y el impacto que puede tener en el mercado, el consignatario destacó que “hay que ver las necesidades de faena que se tenga por parte de la industria”.

Hace algunas semanas hubo una suba de valores, previo al inicio de la faena de ganado de cuota, en esta línea Falcón señaló que “nos vamos a tener que acostumbrar a estos altibajos del mercado de acuerdo a los negocios que se tengan puntualmente en el momento”.