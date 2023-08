Tomás Molina: “Los trigos y cebadas están excelentes”

En la zona centro sur del país, los cultivos de invierno se encuentran de buenos a muy buenos en general, pero a pesar de eso “es un invierno raro podríamos decir, donde hemos tenido cambios de temperatura muy grandes de un día a otro, y los cultivos no son ajenos a eso”, indicó el productor agrícola de Flores, Tomás Molina.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, el productor señaló que las precipitaciones desde abril para adelante han ido llegando en lo “justo y necesario, en alguna otra entrevista señalé el miedo de que la seca se terminara con un diluvio, felizmente eso no ha pasado”.

Con las precipitaciones “de a poco se fueron recomponiendo los perfiles, si bien no sobra agua los cultivos están pasando muy bien”, agregó el productor agrícola.

Tanto en trigo como en cebada los cultivos se presentan “excelentes”. “La verdad que están muy buenos”, enfatizó Molina, además agregó que debido a lo que fue la situación de los cultivos de verano, “quedó una recarga de nutrientes en el suelo, quedó fósforo, quedó potasio y sobretodo se recargaron mucho los suelos de nitrógeno”.

Esta situación generó la posibilidad de “ahorrar alguna moneda en fertilizante, pero la venimos gastando fungicidas”.

Teniendo en cuenta los valores actuales de los cultivos de invierno: trigo en US$ 235 la tonelada, la cebada en US$ 215 la tonelada y la canola en US$ 452 la tonelada, y además tomando como referencia los últimos seis promedios que obtuvo el productor que son de 4.000 kilogramos por hectáreas en cebada y 3.800 en trigo, Molina destacó que “con esos rendimientos de promedio la cuenta es bastante justa”.

Por su parte en la canola, el “caso es distinto, este año es un poco más dispar”, el rendimiento de equilibrio está en US$ 1.800 kg “y la experiencia me dice que no siempre se saca, o sea que es posible que en canola sea difícil lograr un resultado positivo”, señaló el productor de Flores.

“Estaríamos muy felices si logramos un empate”, agregó.

Actualmente la motivación por hacer canola, no pasa por el cultivo en sí, “sino porque el doble cultivo canola – soja es la mejor cuenta de todos”.

“Yo te diría que hoy he asumido que me puedo dar el lujo de perder algún dólar en hectáreas de canola que igual sigue siendo buen negocio”, puntualizó Molina.