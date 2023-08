Se espera que mañana vuelvan las heladas al sur

En la jornada de mañana “aparecen las heladas en el sur del Río Negro, con mínimas entre 0 y 3º C con lo cual se va a registrar alguna helada débil”, comentó en primer lugar el asesor meteorológico José María Rodríguez.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, Rodríguez indicó que en el resto del país, las mínimas estarán entre 3 y 5º C, al tiempo que las máximas estarán en 15º C en el sur y este, mientras que en el centro y norte van a estar entre 17 y 18º C.

“El martes será soleado y estable, se irá nublando en la noche”, agregó el asesor.

El miércoles “vamos a tener algo de inestabilidad en el norte y noreste del país, con algunas precipitaciones, luego irá mejorando”, señaló Rodríguez, que además agregó que las máximas en el sur y este será de 16º C, mientras que en el centro y norte estarán entre 18 y 21º C.

Para jueves y viernes “tampoco hay pronósticos de lluvias, vamos a estar con nubosidad variable, se mantiene el ambiente fresco en el sur del país, y más templado en el norte”, detalló el asesor.

En referencia a las precipitaciones, “estamos viendo que la primera quincena no muestra precipitaciones importantes”, concluyó Rodríguez.