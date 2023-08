Fin de semana con aumento de temperaturas

A nivel del estado del tiempo habrán cambios durante el fin de semana, “el aire templado y húmedo va a ingresar a Uruguay nuevamente, va a aumentar las temperaturas sensiblemente en el norte del Río Negro”, contó en primer lugar el asesor meteorológico José María Rodríguez.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, el asesor indicó que las máximas en el norte estarán entre 22 y 27º C, mientras que en el sur y este estará entre 15 y 16º C, además “es probable que tengamos mañana al sur del Río Negro algunas tormentas”.

Si bien los promedios que se esperan no son altos, serían entre 5 y 10 milímetros, pero alguna tormenta puntual puede dejar hasta 25 mm e incluso está la posibilidad de que caiga granizo, informó el asesor.

Las temperaturas el domingo tendrán un aumento, donde se espera que en el sur se ubiquen en 24º C, 29º C en la franja central, y podrían superar los 30º C en el norte.

Esta situación “va a durar poquito, porque el lunes avanzará un frente frío temprano en la madrugada desde el suroeste va a ir desmejorando nuevamente el tiempo con algunas lluvias y chaparrones, pero va a ir mejorando con un marcado descenso de temperaturas”.