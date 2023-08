¡Qué laburo! Lactancia materna y trabajo, el gran desafío

Desde hace décadas hemos escuchado historia de mujeres que debían ordeñarse en una oficina, en un baño, en la media hora destinada para el almuerzo o de aquellas a las que “se le complicó tanto” que no pudieron continuar amamantando una vez que volvieron a trabajar.

Haciendo foco en estas situaciones, las campañas de este año de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebra esta primer semana de agosto (del 1º al 7), los acentos están puestos sobre la lactancia y el trabajo.

Según datos de UNICEF “sólo el 20% de los países exigen a los empleadores que ofrezcan a sus empleadas pausas remuneradas e instalaciones para apoyar la lactancia materna”. En Uruguay, hasta 2017 pasaba algo similar. En ese año se aprobó la Ley N° 19.530 que obliga a organizaciones públicas y privadas en las que trabajen o estudien un mínimo de 50 personas y/o 20 mujeres, a tener salas de lactancia. En la reglamentación de la ley también se instó a las empresas de menor cantidad de trabajadores a disponer de espacios con facilidades para la lactancia, lo que ha permitido que las mujeres pudieran mantener el amamantamiento por más tiempo luego del reintegro laboral.

La normativa está, pero ¿se cumple? El Ministerio de Trabajo fiscaliza mediante dos vías: los operativos de fiscalización y las denuncias concretas que se reciben.

Hace algunos años, en 2020, las cifras no eran para nada auspiciosas: Un 75% de las trabajadoras en etapa de lactancia no tiene una sala apropiada. Tres de cada cuatro mujeres que trabajan y están en etapa de lactancia no cuentan con una sala con ese objetivo en su trabajo. Y cuatro de cada cinco que estudia dijo que no contaba con salas en su centro de estudios.

¿Qué pasa ahora? Escuchá el informe de Marcela Maseda para Así nos va.