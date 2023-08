Arim: “La UdelaR tiene la mitad de los recursos que tienen universidades similares de la región”

El rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arim, se refirió en Informativo Carve del Mediodía a la discusión presupuestal que se está llevando a cabo en el Parlamento, en el marco de la Rendición de Cuentas.

El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo no prevé incrementos presupuestales para la UdelaR y para la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC). Por este motivo, las instituciones pidieron a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, donde se analiza la Rendición de Cuentas, que se reasignen recursos.

Ante los legisladores, los representantes de ambos centros de estudio mostraron preocupación por el dinero que pretende destinar el equipo económico, porque entienden que no contempla la alta matricula de estudiantes que están teniendo.

Por este motivo, solicitaron un aumento de 113 millones de dólares, para investigación y horas docentes, pero también para que se hagan mejoras edilicias.

Arim cuestionó que el mensaje del Ejecutivo de los últimos años viene repitiendo un patrón, que consiste en no aprobar un incremento presupuesta para la Universidad de la República.

También planteó que la UdelaR es de las pocas dependencias del Estado que ejecuta el 99,5% de su presupuesto, y agregó que muchas veces debe priorizar algunas cuestiones sobre otras por no contar con los recursos necesarios.

Como ejemplo, destacó el dinero que se destina a financiar becas, que no llega a cubrir la demanda, la cual ha aumentado mucho en el último tiempo, en particular en el interior del país. “Este año tuvimos un incremento en la demanda de becas de alimentación del orden de 43 millones de pesos, (es decir) más de un millón de dólares. Estamos hablando de estudiantes que, por ejemplo, van de Artigas a Salto por el día y lo único que nos piden es un plato de comida, y nosotros no se lo podíamos dar”, resaltó el rector.

También explicó que para cubrir esta demanda la UdelaR optó por transferir recursos que estaban previstos para contratar docentes. De esta forma, el dinero destinado a becas aumentó 43 millones de pesos, sin incrementos presupuestales adicionales por parte del gobierno. Por este motivo, la falta de docentes sigue estando latente.

“Estamos sacrificando cosas, como dice la ministra, pero los sacrificios son costosos para el país. Por ejemplo, no hemos logrado ajustar los recursos que le brindamos por proyecto de investigación a nuestros investigadores. Le pagamos en términos nominales exactamente lo mismo por proyecto que hace cinco años atrás. Imagínense que un país que tiene una inflación entre el 7 y el 10%, eso quiere decir que los recursos para investigar que tienen nuestros investigadores se redujeron casi un 50% en términos reales. Son sacrificios muy duros”, agregó.

“El presupuesto de la Universidad de la República, en cualquier comparación internacional, para lo que hace y para lo que obtiene en términos de egresos universitarios, es el más bajo de la región. La UdelaR tiene la mitad de los recursos que tienen universidad similares de la región”, aseguró Arim.

A su vez, resaltó que, teniendo en cuenta el presupuesto quinquenal, este es 2,6% menor que el anterior. Sin embargo, la plantilla de estudiante aumentó por miles. “En 2018 ingresaban 17 mil estudiantes aproximadamente, hoy ingresan entre 21 y 22 mil, o sea, ingresan cinco mil estudiante más, casi el tamaño de una facultad. A pesar de esto no hemos tenido la posibilidad de aumentar el plantel docente. Ese es el desacople más grande que tiene el país”, sentenció el rector.

