Goñi: “Estamos dejando morir a miles de uruguayos por no brindarles un tratamiento que no implica sobrecostosos y que está al alcance de la mano”

El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, se refirió en Informativo Carve del Mediodía a la ley de cuidados paliativos, aprobada este martes por el Parlamento. También habló sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la democracia y la próxima Cumbre Mundial de Parlamentos, que abordará este tema y se realizará en Uruguay.

Este martes, el Parlamento aprobó la ley de cuidados paliativos, que permite dar estos cuidados a todas las personas que “padecen enfermedades graves, progresivas y avanzadas, con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos”.

El objetivo de la ley es garantizar el derecho de acceso a los cuidados paliativos. De acuerdo a información manejada por Goñi la mitad de las personas en esta situación hasta ahora no podían acceder a estos tratamientos.

El legislador resaltó que se trata de una ley que establece deberes “muy concretos” para todas las instituciones de salud públicas o privadas, que las obliga a brindar estos cuidados, que son una especialidad y requieren un tratamiento muy claro, ante una enfermedad crónica o compleja que está afectando la calidad de vida de las personas.

“Los cuidados paliativos son una atención para el dolor, y para atender en forma integral esos otros fenómenos que (derivan de esta enfermedad, y que afectan) tanto al paciente como a su familia, para que puedan sobrellevar esa situación de tal forma que no tengan que padecer un dolor o un sufrimiento insoportable”, y que puedan vivir el tiempo que les queda de la mejor forma posible, indicó.

Goñi opinó que en temas de enfermedades terminales hay cuestiones “culturales” que juegan en contra, a lo que se le suma una especie de “desprecio hacia el valor del cuidado”. “El valor del cuidado en la sociedad actual realmente está por el piso. Eso lleva a que también los médicos, que son parte de la cultural, desprecie el valor del cuidado. Por eso estamos como estamos”, agregó.

A su vez, aseguró que la implementación de cuidados paliativos no implica un sobrecosto ni para las mutualistas ni para el gobierno. “Hoy está demostrado que una buena implementación de cuidados paliativos termina siendo más económico para cualquier mutualista”, ya que se previene una serie de cuestiones que desencadenan del deterioro del paciente.

El proyecto de cuidados paliativos surgió de la mano de la discusión sobre la eutanasia, a lo que Goñi se opone rotundamente.

Para el legislador, el país está en “falta” en torno a la asistencia sin dolor, y reconoció que el proyecto de eutanasia lo que también hizo fue poner sobre la mesa que “inexplicable, injusta e innecesariamente, hoy miles de uruguayos están sufriendo sin ninguna razón”, pero en su opinión no es la solución.

“Simplemente por dejadez el sistema, que nos incluye a todos, porque todos somos responsables, estamos dejando morir a miles de uruguayos por año, sufriendo en forma insoportable por no brindarle un tratamiento que está al alcance de la mano”, añadió. Sin embargo, el legislador entiende que ofrecerle a una persona la eutanasia como única solución para que deje de sufrir, “además de una inmoralidad, es criminal”.

En esta línea, resaltó que de diez personas que entran en un hospital con una enfermedad grave, pidiendo la muerte anticipada por un dolor insoportable, al menos nueve desisten de la muerte cuando se les brindan cuidados paliativos.

“El proyecto (de ley sobre eutanasia que está en el Parlamento) además es una barbaridad. No hay en el mundo un proyecto que tenga menos garantías que el nuestro, porque vos pedís eutanasia y te la tienen que dar. No se sabe si estás con depresión, si estás con una enfermedad, no importa nada, te la dan”, sentenció.

“Seamos honestos y digámosle a la gente que lo que vamos a legalizar es suicidio asistido. Después nunca más me hablen de que quieren prevenir el suicidio. Nunca más me hablen de política de prevención de suicidio”, cuestionó Goñi.

Escuchá la entrevista completa.