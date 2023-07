Miopía: Una epidemia a nivel mundial, que afectará a la mitad de la población en 2050

La miopía se ha convertido en una de las grandes pandemias del siglo XXI. Desde hace algunos años se ha visto un aumento considerable de casos de miopía en niños en diferentes países del mundo, tanto en Europa, como en América y en Asia.

La doctora Patricia Schimchak, presidente de la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos, se refirió en Informativo Carve del Mediodía a esta problemática, que se ve particularmente agravada por la exposición a las pantallas.

En particular, destacó que la miopía se está considerando una epidemia a nivel mundial, que está aumentando muchísimo su prevalencia. Se calcula que para el año 2050 el 50% de la población va a ser miope.

En la actualidad esta problemática afecta a un 25% de la población mundial, aunque hay diferencias según el país del que se esté hablando. En países asiáticos, por ejemplo, el problema “es enorme”. En China y Singapur el 90% de los liceales son miopes. Esta cifra baja mucho en otros países, y aún más en zonas rurales.

Según destacó, el uso de los dispositivos electrónicos no solamente está afectando porque se está viendo en el mundo mayor prevalencia la miopía, sino que da “el síndrome visual por computadora o la fatiga visual”, que afecta tanto a niños, como a adolescentes y adultos, y que está provocando problemáticas a nivel laboral y a nivel escolar.

Al respecto del síndrome visual por computadora, destacó que es de lo más frecuente que se ve en las consultas, y que afecta al 90% de quienes concurren a visitar un oftalmólogo.

El problema es que con los dispositivos electrónicos es que se pasa mucho rato frente a ellos, lo que lleva a un cambio en el estilo de vida, y menor exposición al aire libre, lo que es fundamental para la progresión de la miopía.

Schimchak resaltó que lo que plantean los especialistas es que los niños estén por lo menos dos horas al aire libre para disminuir el riesgo de que aparezca miopía. También usar los dispositivos de forma alejada y con muy buena luz ya se está comprobado que leer a oscuras aumenta la aparición de miopía. Lo mismo que mejorar el contraste, disminuir el brillo del monitor, usar el texto blanco sobre negro.

La miopía también tiene un factor genético, por lo que, en estos casos, las precauciones deben ser mayores.

Lo que se aconseja para disminuir este síndrome visual por computadora es estar bien sentados, que el monitor que esté a unos 60 o 70 centímetros de los ojos ( a una distancia de un brazo), la altura debe ser un poco más abajo de la vista y no muy alto. También se aconseja parpadear de forma consciente y hacer pausas cada 20 minutos, en la que hay que mirar por una ventana, al exterior.

Respecto a los chequeos médicos en personas adultas que no tengan síntoma, la especialista recomendó hacer una consulta cada tres o cuatro años. En tanto en niños, destacó que lo idea es que a los 4 o 5 años el menor ya haya visto al menos una vez a un oftalmólogo.

Es importante que los niños hayan visto al menos una vez a un oftalmólogo antes de los ocho o nueve años debido a que la visión se termina de desarrollar a esa edad.

“Si un niño antes de esa edad no veía nítido y no se le puso su lente necesario o se detectó otra enfermedad que hacía que ese niño no vea nítido, ese es un ojo que no se desarrolló y no se va a desarrollar nunca más”, recalcó.

Después de los 40 años se debe realizar un control con el oftalmólogo cada dos y luego de los 60 debe ser de forma anua, resaltó la especialista.

También destacó que la alimentación y el estado de salud también tiene que ver con la vista y su afectación. En esa línea destacó que la obesidad y la diabetes pueden dejar a los pacientes ciegos. Sin embargo, reconoció que muchas personas no son conscientes de esto, y cuando sucede, la mayoría de las veces “es tarde”.

Escuchá la entrevista completa.