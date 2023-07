Según trader argentino ya habríamos llegado al piso de los precios en China

Fausto Brighenti, es un productor ganadero en la provincia de Buenos Aires, es miembro CREA y actualmente es copresidente de la Comisión Ganadera Nacional de CREA. La empresa se dedica a la producción de carne apuntando al ciclo completo, y además se dedica a la actividad como trader de carne para el mercado chino e integra el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, organismo similar al Inac.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, Brighenti comentó que la operativa como trader, “es una empresa que le compra a todos los exportadores argentinos, y también le compran a frigoríficos de Uruguay, Brasil y Bolivia”.

En referencia a la situación actual de China, el trader señaló que “los seis cortes de Argentina, habían perforado los US$ 4.000 y habían llegado a US$ 3.700 y US$ 3.800, lo que hacía inviable el negocio”.

Ese momento que fue duro, atravesado durante mayo y junio “empezó a cambiar, si esta película fuera una uve, ya pasamos el vértice y empezamos a ver un rebote en demanda”, en cuanto a precios si bien aún se mantienen “tristes, se encontró un piso”, remarcó Brighenti.

Uno de los motivos que argumentó la situación vivida en China fueron los stocks donde se habló que había entre 800.000 y 1.000.000 de toneladas de carne stockeada, “lo que hacía que la carne que mandabas sea una de las afectadas”, comentó el trader.

En todo momento el mayor optimismo se mostró para el segundo semestre, donde “se empiezan a programar desde fines de agosto, principios de septiembre y todo octubre, las compras del año nuevo chino, donde debería generarse más demanda y mejores precios”.

Si bien la recuperación de la demanda china es algo que se espera a nivel regional, en Argentina la expectativa es muy grande teniendo en cuenta que concentra el gigante asiático el 80% de las exportaciones argentinas de carne, “tenemos una dependencia similar a la de la región pero más fuerte, porque tenemos una menor diversificación”, mencionó el trader.

A nivel del mercado interno en Argentina, la ganadería “está con precios muy deprimidos, la inflación que tenemos hace que por momentos los precios vengan retrasados contra la inflación, dependiendo de la categoría, estando entre un 40 y 70%”, sostuvo el productor argentino.

Por otro lado, la sequía también impactó de gran manera en Argentina, y esto generó liquidación de vientres, ventas forzadas de terneros, menores índices de preñez, “las vacas que liquidamos en febrero y marzo no las vamos a tener el año que viene”, y las consecuencias en la oferta “la vamos a empezar a ver en la segunda mitad del año”, dijo Brighenti.

“Argentina terminó vendiendo vacas en marzo, abril y mayo al mismo precio que el año pasado, pero con 140% de inflación, por lo cual valían la mitad”, explicó.

En el ámbito internacional, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos remarcó que China importará 3.5 millones de toneladas de carne, esto “nos va a permitir que para adelante la tendencia del consumo de carne vacuna en China es una realidad”.