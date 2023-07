Marco Algorta: En el tema del cannabis “Uruguay pasó de ser la gran promesa a ser la gran decepción”

La empresa canadiense Boreal, cuya planta procesadora de cáñamo medicinal, ubicada en Salto, preveía emplear a mil personas, cerró de imprevisto y despidió por WhatsApp a sus trabajadores.

La puesta en marcha se había realizado en 2020, con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y varias figuras del gobierno, cuando la firma prometía ser la más importante de la industria en América Latina.

Sin embargo, la actividad bajó de zafra a zafra, y de los casi 400 trabajadores que estaban en planilla al comienzo, este año tan solo había 40. Los empleados comenzaron a ser despedidos, después de haber estado en el seguro de paro por suspensión y finalmente, de forma “sorpresiva”, fueron notificados del cierre definitivo de la compañía hace algunas semanas.

La situación ya está en la órbita del Ministerio de Trabajo.

A raíz de esta situación, Informativo Carve del Mediodía dialogó con Marco Algorta, CEO de Bienstar Wellness Corp y expresidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal.

Algorta sostuvo que actualmente se continúa con todos los temas vinculados al sector pendientes, como al principio del proceso.

“Uruguay no ha avanzado en lo más mínimo. En 2018- 2020 hubo una enorme bonanza en torno al sector, con muchas inversiones y promesas de más inversiones. En ese momento alertamos a las autoridades que esa bonanza no iba a durar para siempre y que iba a venir un momento de sequía, que había que estar prontos para eso, y hacer cambios regulatorios para poder sobrevivir a ese momento. Esos cambios no se hicieron, y se está viendo el resultado de la inacción que tuvo el gobierno desde 2021 en adelante”, expresó.

En esta línea, opinó que “Uruguay pasó de ser, a nivel de industria y sector, la gran promesa a ser la gran decepción”.

Algorta resaltó que a nivel mundial, es un sector que sigue creciendo y que sus ventas continúan en aumento, a pesar de que la pandemia frenó las inversiones en esta materia. A pesar de ello, resaltó que desde este segundo semestre se esta viendo que los inversores están volviendo a apostar por el cannabis, pero con el foco puesto en otros comercios y no en el uruguayo.

