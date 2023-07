Silva: Cambiará el estatuto, no puede ser lo mismo ser buen docente, que mal docente

En entrevista con Informativo Carve, el presidente del Codicen, Robert Silva, afirmó que en la educación tienen muy restringidas las inversiones por lo que se gasta en salarios y demás.

Manifestó que en esta Rendición de Cuenta, ANEP pidió lo menos posible – se pidieron 63 millones de dólares adicionales- y explicó que los fondos serán para los cambios en los bachilleratos que habrá el próximo año y avanzar en los cambios que comenzaron este año, además de que se trabajará en mejorar los edificios.

“ANEP es de los organismos que mejor ejecuta su presupuesto nacional”, afirmó Silva.

Vacaciones

Silva se refirió a los cambios de postura que hubo en el Codicen respecto a lo que se iba a hacer con las vacaciones de julio por el aumento de infecciones respiratorias en niños, y dijo que en un principio él también pensó que era bueno ir hacia la virtualidad, pero después se decidió que era mejor seguir así porque preparar la virtualidad lleva tiempo.

“A mi Juan Gabito Zóboli no me manifestó estar en una situación de incomodidad, sí me sorprendió el pedido de licencia. En esta situación de complejidad tenemos un Codicen con un consejero menos”.

Evaluación Educativa

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) que comparó datos del 2022 con los de 2018, la pandemia provocó consecuencias en el aprendizaje, la socialización y las habilidades de los estudiantes.

Silva afirmó que tenía el temor que los resultados fueran aún peor, que la inequidad fuera peor como ha sido en el resto del mundo. Agregó que el gobierno implementó distintas herramientas que permitieron no tener tanto impacto como en el mundo.

“Estamos igual a la pésima situación que la educación uruguaya tenía en 2018, por suerte y gracias a las medidas, con la pandemia, la educación no se descalabró más”.

Silva indicó que estas evaluaciones se hicieron antes de que se empezara a implementar la transformación educativa. “El sistema educativo está muy mal, pero es una situación de antes de la pandemia”, afirmó.

El titular del Codicen aseguró que cuando se quitan las inequidades socioeconómicas, la educación pública se equipara a la educación privada.

Parámetros de promoción

Silva indicó que en años anteriores ANEP aplicó muchas sugerencias que organismos internacionales le pusieron en evidencia que era necesario hacer, sabiendo que se tenía que mantener a los estudiantes en el sistema.

Este año se van a aplicar los reglamentos que estaban establecidos. Los estudiantes tienen que aprender, la educación no tiene que ser una carrera de obstáculos.