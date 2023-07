Barreiro: la sequía todavía no terminó y para el suroeste se prevé menos lluvias que lo normal

El docente grado 5 del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias, Marcelo Barreiro, explicó que el efecto del Niño es solo sobre el sur de Brasil, allí si empieza a tener un impacto y algo de eso, dependiendo de cómo se desarrolle, puede tener un impacto en el noreste de Uruguay.

Por eso en las tendencias de lluvia para los próximos meses ponemos más lluvias para esa zona del país. En el resto del país el Niño no tiene incidencia.

Barreiro explicó que el Niño no opera solo, hay otros fenómenos climáticos que modulan el clima en Uruguay. El experto señaló que no se puede determinar como serán las lluvias durante el invierno porque no hay una señal climática que pueda deducir eso.

“Para el suroeste del país falta tiempo para tener lluvias que recuperen los embalses. Si bien Uruguay no tiene una estación seca, durante el invierno llueve menos que en otoño y primavera”.