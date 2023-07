Para viernes y sábado se esperan precipitaciones en el norte del Río Negro

“Esta noche vamos a tener un nuevo empuje de un frente frío, entonces esta noche vuelve a desmejorar el tiempo con lluvias y tormentas en el sur y suroeste”, comentó José María Rodríguez, asesor meteorológico.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, el asesor destacó que esta situación se va a extender mañana en la mañana a hacia el norte y el noreste del país, al tiempo que en el sur y suroeste va a ir mejorando por la tarde.

Para el viernes se espera un día nuboso, donde “es probable que en la tarde y noche al igual que el sábado, todo el norte del Río Negro tenga nuevamente lluvias y tormentas de variada intensidad, que no llegaría al sur del país”.

“Las temperaturas van a ir bajando en las próximas horas y próximos días”, comentó Rodríguez.

En cuanto a temperaturas, el asesor destacó que no superarían los 14º C en el sur y este, y en el resto del país estarán entre 14 y 16º C.