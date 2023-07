Ojeda: “No me niego rotundamente al aumento de penas pero lo que se presentó en la Rendición de Cuentas no me encanta”

En la Rendición de Cuentas se incluyeron artículos que modifican las penas para los homicidios intencionales.

La pena actual es de un mínimo de 2 a un máximo de 12 años de penitenciaría y en la Rendición se la aumenta de 6 a 18 años.

El abogado Andrés Ojeda afirmó que es una práctica habitual que se incluyan en la Rendición de Cuentas cuestiones que no tienen que ver con lo presupuestal, esto sucede siempre independientemente cual sea el gobierno de turno.

Ojeada afirmó que esto termina generando que haya un tratamiento más expres de cuestiones que necesitan mayor discusión. Yo no elegiría esta práctica para discutir temas así.

Agregó que los aumentos de penas se tienen que discutir en el marco de una reforma del sistema penal.

El abogado penalista indicó que si se aumenta esta pena mínima, a los homicidios se los deja fuera de la órbita de los acuerdos abreviados. “Yo creo que va a afectar cuestiones sistémicas importantes y la idea no me encanta. No me niego rotundamente al aumento de penas”.

Escuchá la entrevista completa al abogado Andrés Ojeda: