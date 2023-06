Entre US$ 3,15 y US$ 3,20 cotiza el novillo en Brasil

El escritorio Rédea Rural se encuentra ubicado en Santa Vitória do Palmar en Brasil, a escasos kilómetros del Chuy, lugar donde la situación hídrica es complicada, pero desde ayer se están registrando precipitaciones, y se esperan que continúen hasta mañana, según contó el director de la firma, Fernando Petruzzi.

Entrevistado en Valor Agregado de radio Carve, el consignatario se refirió a la situación para el negocio ganadero. En este sentido sostuvo que en Río Grande “estamos sufriendo bastante la rebaja de precios en el centro del país”.

“China nos apretó bastante el precio del novillo, entonces el mercado interno no está consiguiendo competir, además el país no vive un buen momento”, señaló Petruzzi.

En referencia a precios, el consignatario destacó que en el centro del país el novillo cotiza entre US$ 3,15 y US$ 3,20, “por suerte para el novillo joven estamos consiguiendo un precio mejor, inclusive ese novillo se ha despegado de la vaca, lo estamos trabajando a US$ 3,80, y la vaca cerca de US$ 3,20”.

“En el mercado interno la carne de mejor calidad marcha bien, pero el resto está bastante complicado”, enfatizó.

Por otro lado, el director de Rédea Rural también se refirió a la exportación de ganado en pie. Sostuvo que “marcha muy bien” y que los negocios están “bastante enfocados en Turquía”, yendo casi el 100% para ese mercado.

Esta situación hace que el mercado de reposición de terneros “se mantenga fuerte, con referencias entre US$ 2,00 y US$ 2,10”.

Sobre negocios a futuro, Petruzzi destacó que hay 40.000 terneros en cuarentenario y que saldrán tres o cuatro barcos en los próximos días con destino a Turquía.

Petruzzi también esta vinculado a la producción de ovinos -a través de la cría de Corriedale- un rubro que, al igual que en el ganado, “no vive un momento muy bueno”.

“Estamos intentando todo costo afinar nuestra lana para mejorar los precios, y el consumo de la carne con el precio actual no está muy fácil”, comentó el consignatario.

En referencia a la situación de la agricultura, Petruzzi destacó que “el precio de la soja complicó bastante”.

La zafra que pasó se hizo con costos altos en los insumos y con precios bajos en la soja.

Para esta próxima zafra, si bien el valor de implantar una hectárea es la mitad de lo que era en 2022, “se espera un rebaja del área del 25%”, indicó Petruzzi.

El primero de enero de este año, asumió nuevamente como presidente de Brasil Lula da Silva, para el sector agropecuario “no hubo grandes cambios”, sostuvo el consignatario, quien además agregó que “en lo que se hace, no se piensa en los productores rurales”.

“Parece que nosotros somos el problema del país, tenemos que pagar la cuenta para que el pueblo coma barato, esa es la visión del gobierno de Lula”, concluyó.